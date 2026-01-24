Como straripante col Torino, 6-0 ai granata e sorpasso momentaneo alla Juve: Fabregas può sognare

Il Como di Cesc Fabregas continua a sorprendere e a prendersi la scena in questa Serie A 2025-2026. Al Sinigaglia va in scena una partita senza storia: 6-0 al Torino di Marco Baroni, travolto dal ritmo e dalla qualità dei lariani, capaci di imporre il proprio gioco dall'inizio alla fine senza mai concedere appigli agli avversari.

Il risultato ha un peso storico: è la vittoria più larga del Como nel massimo campionato e vale un balzo pesantissimo in classifica. I biancoblu salgono infatti al quinto posto, superando momentaneamente la Juventus, impegnata nel big match casalingo contro il Napoli.

La gara è indirizzata subito. Dopo il vantaggio firmato da Douvikas, arriva il raddoppio di Baturina dopo appena 16 minuti: due colpi che spezzano l'equilibrio e mettono il Torino alle corde. Il Como domina il possesso, gioca con personalità e costringe i granata a rincorrere a vuoto.

Nella ripresa il copione non cambia, anzi peggiora per gli ospiti. Il Torino crolla definitivamente sotto la spinta dei giovani talenti di Fabregas: Da Cunha firma il tris su rigore, Douvikas completa la sua doppietta personale e nel finale arrivano anche le reti dei subentrati Kuhn e Caqueret, che fissano il punteggio sul definitivo 6-0.

Il Sinigaglia accompagna l'ultima mezz'ora come una festa. "Fabregas! Fabregas! Fabregas!", canta lo stadio, celebrando un allenatore che ha dato identità, coraggio e ambizione a una squadra ormai diventata una realtà solida del campionato. Il Como non si nasconde più: gioca, vince e sogna un posto nella prossima Champions League (la Roma, quarta, è due punti più su, seppur con una partita in meno). E ora anche la classifica racconta una storia che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile.

Di tutt'altro umore invece Marco Baroni con il suo Torino che colleziona un'altra pesantissima sconfitta di questa stagione, il quarto K.O. consecutivo in campionato, diventa momentaneamente la peggior difesa di tutta la Serie A e vede anche la classifica farsi sempre più pericolosa con la formazione granata che resta a +6 sulla zona retrocessione ma che potrebbe ritrovarsi a fine turno molto più vicina.