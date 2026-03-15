Como-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Como-Roma si gioca oggi, domenica 15 marzo, alle ore 18: appuntamento allo stadio Sinigaglia. In TV il match sarà visibile sugli schermi di Sky e DAZN.

Donyell Malen, attaccante della Roma

A 10 giornate dalla fine del campionato di Serie A, la partita tra Como e Roma assomiglia parecchio a uno spareggio per entrare tra le prime quattro della classifica e dunque qualificarsi alla prossima Champions League. Si tratta di un match dal peso specifico enorme: le due squadre ci arrivano appaiate a quota 51 punti, condividendo dunque ad ora la quarta piazza, a cinque punti di distacco dal Napoli e con un solo punto di vantaggio sulla Juventus sesta. Più staccata l'Atalanta che ha 46 punti.

La volata si annuncia molto tirata e la partita in programma oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Sinigaglia (diretta sia su Sky che su DAZN) è sicuramente uno snodo che può dire molto. Il Como ci arriva non solo lanciato dall'ultima vittoria in campionato a Cagliari, dopo il prezioso pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, ma anche più riposato di una Roma che giovedì sera è stata impegnata nell'andata degli ottavi di Europa League, pareggiando 1-1 a Bologna. In precedenza i giallorossi avevano accusato uno stop invece in campionato, perdendo 2-1 in casa del Genoa dell'ex De Rossi. Il match del girone di andata tra Roma e Como si è giocato lo scorso 15 dicembre all'Olimpico e si è concluso 1-0, decisivo il gol di Wesley (qui sotto gli highlights).

Dove vedere Como-Roma in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

La partita di oggi tra Como e Roma, in programma allo stadio Sinigaglia, si giocherà alle ore 18. Il match del pomeriggio di domenica 15 marzo è uno dei tre del weekend trasmesso in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky. Il match sarà visibile in TV per tutti gli abbonati di Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Inoltre lo si potrà vedere anche su DAZN, anche in questo caso se abbonati, tramite l'app dedicata sulle Smart TV o utilizzando sul proprio televisore dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per assistere a Como-Roma via streaming ci si potrà collegare via SkyGo oppure con DAZN su tablet, pc e smartphone.

Como-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Gasperini avrà Koné dal 1′ in mediana assieme a Pisilli, mentre Cristante giocherà avanzato sulla trequarti al fianco di Pellegrini, a supporto dell'unica punta Malen. Assenza pesante nella difesa della Roma: Ndicka è squalificato, il terzetto titolare davanti a Svilar sarà formato da Mancini, Ghilardi ed Hermoso. Fabregas dovrebbe schierare Douvikas terminale offensivo, sostenuto alle sue spalle da Baturina, Nico Paz e Jesus Rodriguez.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini