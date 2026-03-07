Colpo Champions del Como a Cagliari e Fabregas aggancia il 4° posto: decide una magia di Da Cunha

Colpo Champions del Como sul campo del Cagliari: la squadra guidata da Cesc Fàbregas si impone 2-1 e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, agganciando la Roma. I lariani continuano a vincere e a navigare nelle zone altissime della graduatoria: ormai possiamo definire il club lombardo come "la sorpresa" della Serie A 2025-2026.

I sardi di Fabio Pisacane non hanno mai mollato e hanno mostrato tutte le loro qualità ma non sono riusciti a concretizzare alcune palle gol create: la reazione allo svantaggio c'è stata e anche nel finale i rossoblù hanno creato i presupposti per acciuffare almeno un punto.

Baturina e Da Cunha fanno volare il Como: agganciato il 4° posto

Gli ospiti sbloccano la partita dopo appena 14 minuti. Tutto nasce da un errore in fase di costruzione del Cagliari: il pallone recuperato arriva a Nico Paz, che serve in profondità Da Cunha. Il suo tentativo non va a buon fine, ma la sfera finisce sui piedi di Martin Baturina, che dal limite dell’area trova l’angolo basso con un preciso destro.

Il Cagliari reagisce e trova il pareggio all’inizio della ripresa, al 56’. Azione sviluppata sulla fascia destra con Palestra, che mette un cross in area. Dopo un rimpallo che coinvolge Obert, il pallone arriva a Sebastiano Esposito: l’attaccante si tuffa e colpisce di testa, superando Butez.

Il gol decisivo arriva al 77’ con Da Cunha, che con un potente sinistro da circa venti metri non ha lasciato scampo a Caprile: la conclusione si insacca e regala 3punti pesanti al Como.

La gara si chiude così sul 2-1 per i lombardi, che con questo successo compiono un importante balzo in classifica, raggiungendo temporaneamente la Roma al quarto posto.

Cagliari-Como, il tabellino

RETI: 14′ pt Baturina, 11′ st Esposito, 31′ st Da Cunha.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro (28′ st Zappa), Dossena, Rodriguez (34′ st Idrissi) (43′ st Pavoletti), Obert; Adopo, Liteta (34′ st Kilicsoy), Sulemana; Palestra, Folorunsho Esposito (34′ st Trepy). In panchina: Sherri, Ciocci, Muyembi, Albarracin, Mendy, Stoyanov, Cogoni, Malfitano. Allenatore: Pisacane.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno (35′ st Valle); Perrone (36′ pt Vojvoda), Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz (35′ st Diego Carlos), Baturina (36′ st Sergi Roberto); Douvikas (17′ st Morata). In panchina: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Lahdo, Kuhn, Smolcic. Allenatore: Fabregas.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.