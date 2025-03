video suggerito

Come sta Zdenek Zeman a 17 giorni dal ricovero in ospedale: è fuori dalla terapia intensiva Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Zdenek Zeman sono positive: l’allenatore boemo dopo 17 giorni di ricovero ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gemelli di Roma. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arrivano buone notizie riguardo alle condizioni di salute dell'allenatore Zdenek Zeman che, dopo 17 giorni di ricovero, ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Gemelli di Roma dove era stato portato lo scorso 27 febbraio a causa di un'ischemia cerebrale. Negli ultimi giorni il 77enne boemo, nonostante presenti ancora delle difficoltà, ha mostrato miglioramenti e ciò ha indotto i medici a trasferirlo nel reparto di medicina riabilitativa dello stesso nosocomio capitolino. Qui l'ex tecnico del Pescara proseguirà le cure sotto la supervisione del personale medico che continuerà a monitorarlo giorno e notte.

L'annuncio del Pescara: "Zeman ha lasciato la terapia intensiva"

Ad annunciarlo è stato proprio il suo ultimo club con una brevissima nota pubblicata sui propri account social: "Una bella notizia per tutti noi: mister Zeman ha lasciato la terapia intensiva. Forza Zdenek!" si legge infatti nel post pubblicato dai profili ufficiali della società abruzzese.

Due anni complicati per Zeman: problemi al cuore, ischemia e poi il ricovero d'urgenza al Gemelli

Una buona notizia dunque per Zdenek Zeman a 17 giorni da quel ricovero d'urgenza che aveva spaventato tutti. L'ex allenatore, tra le altre, di Roma e Lazio, infatti, dopo una forte sindrome influenzale, lo scorso 27 febbraio era arrivato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma presentando segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all'arto inferiore destro. Sintomi compatibili con un'ischemia cerebrale in pazienti che, come il boemo, presentano una pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus. Un ricovero arrivato dopo due anni in cui Zdenek Zeman ha accusato diversi seri problemi di salute. Nel dicembre del 2023 fu infatti colpito da un'ischemia transitoria, a Marzo 2024 fu costretto a lasciare la panchina del Pescara per problemi al cuore per cui è stato sottoposto ad una delicata operazione durata due ore per inserire quattro bypass coronarici mentre nell'ottobre del 2024 aveva subito un attacco ischemico.