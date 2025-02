Zeman, il neurochirurgo: “Ha difficoltà a parlare, non sappiamo se ritornerà a farlo”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Zdenek Zeman è ricoverato in ospedale, è all'Ospedale Gemelli di Roma da giovedì. Il direttore dell'Unità operativa complessa di Neurochirurgia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze ha parlato delle condizioni di salute dell'allenatore. Zeman non è in pericolo di vita, ma ha difficoltà nel linguaggio: "Non sappiamo se tornerà a parlare".

Zeman ricoverato al Gemelli di Roma

Zeman era stato portato in ospedale giovedì a Roma, al Gemelli, ed era stato subito posto in terapia intensiva. Il boemo aveva presentato segnali di disartria e ipostenia. Delle sue condizioni ha parlato il direttore di Neurochirurgia del Gemelli Alessandro Olivi: "Ho visto Zeman, fatica a parlare, ma comprende la situazione. Annuisce, collabora con i sanitari. Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale".

Il boemo è vigile e collabora con i medici

Poi ha aggiunto: "Non sappiamo se tornerà a parlare, ce lo dirà il tempo dipende quanto è stato in sofferenza il tessuto cerebrale. Al momento ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo. È vigile, collabora con i medici ai quali risponde con cenni del capo, annuendo. Capisce tutto. Ora dovrà fare altri test".

I problemi di salute di Zeman

Negli ultimi dodici mesi l'ex allenatore di Roma, Lazio e Foggia ha avuto seri problemi di salute. A marzo 2024 abbandonò la panchina del Pescara dopo problemi al cuore, che risolse con quattro bypass. Nell'ottobre successivo Zeman ha subito un attacco ischemico, che aveva portato anche a un deficit motorio nella parte destra del corpo. Ora è in ospedale a Roma. Il mondo del calcio fa il tifo per lui.