video suggerito

Come giocherà l’Italia di Spalletti agli Europei dopo le ultime amichevoli: la formazione titolare Spalletti ha le idee sempre più chiare su come far giocare l’Italia agli Europei. Due i moduli preferiti, con 6 giocatori inamovibili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come giocherà l'Italia agli Europei? Quale sarà il modulo che Luciano Spalletti utilizzerà nelle partite della Nazionale nel torneo continentale che inizierà il 15 giugno contro l'Albania? L'elenco dei convocati definitivo, e i test effettuati nelle amichevoli contro Turchia e Bosnia hanno dato indicazioni importanti in merito.

Come giocherà l'Italia agli Europei, i moduli preferiti di Spalletti

Se nella prima uscita il commissario tecnico azzurro ha optato per il 4-2-3-1, nella seconda ecco il 3-4-2-1. Sono questi i due possibili schieramenti, che Spalletti potrebbe utilizzare più frequentemente, insieme al 4-3-3, non del tutto accantonato. Tutto con la possibilità poi di optare per innesti e novità a gara in corso, in base agli avversari e alle partite.

Le certezze di Spalletti in difesa per la Nazionale

Per la difesa bisognerà capire se l'ex tecnico del Napoli opterà per una soluzione a 4, oppure a 3, soluzione possibile grazie a giocatori duttili come Di Lorenzo, Darmian e Calafiori che potrebbero essere sfruttati in entrambi i moduli, in corsia in un caso e ai fianchi del centrale nell'altro. L'inamovibile davanti a Donnarumma è Bastoni che potrebbe se confermato per esempio il 3-4-2-1, giocare con Buongiorno e uno tra Mancini e Darmian (oppure a sorpresa Calafiori).

Le soluzione per centrocampo dell'Italia agli Europei, i titolari

Nel reparto mediano, fondamentali saranno sulle corsie Di Lorenzo e Dimarco, abili in entrambe le fasi. In mediana certi del posto sono Jorginho e Barella, anche se quest'ultimo dovrà essere valutato. In caso di forfait il piano B potrebbe essere Fagioli, per una linea molto abile in fase di costruzione e palleggio. Potrebbero essere loro due sempre la cerniera di centrocampo, in caso di difesa a 4.

In attacco spazio a Scamacca, Chiesa inamovibile per la Nazionale di Spalletti

Con il 3-4-2-1, Scamacca preferito di Spalletti nelle vesti di terminale offensivo rispetto a Retegui. Alle sue spalle potrebbe muoversi Chiesa, che nella Nazionale è un perno inamovibile, con al suo fianco il numero 10 Pellegrini, oppure Frattesi abile negli inserimenti. D'altronde Spalletti ha diverse pedine utilizzabili in questo ruolo, come Zaccagni e Raspadori, abili anche a subentrare dalla panchina, per provare a rompere gli equilibri. Non ci sarà Orsolini, rimasto fuori dopo i tagli di Spalletti, e che invece era stato schierato dal 1′ contro la Turchia.

La possibile formazione titolare dell'Italia agli Europei: (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Darmian, Di Lorenzo, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca

I convocati dell'Italia per gli Europei

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).