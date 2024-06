video suggerito

Spalletti sorride in vista degli Europei: vittoria dell'Italia nell'amichevole con la Bosnia L'Italia batte la Bosnia nell'ultima amichevole prima degli Europei. Agli azzurri basta un gol di Frattesi nel primo tempo per chiudere così la fase di preparazione al torneo in Germania.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia batte la Bosnia nell'ultima amichevole prima degli Europei. Agli azzurri basta un gol di Frattesi nel primo tempo per chiudere così la fase di preparazione al torneo in Germania. Al Castellani di Empoli il centrocampista dell'Inter riesce a insaccare in rete una palla al volo bellissima che regala il successo alla nazionale di Spalletti. Bosnia praticamente mai pervenuta se non a inizio e fine partita su due disattenzioni in fase di disimpegno da parte della difesa dell'Italia disinnescati da Donnarumma.

Il gol di Frattesi che sblocca la partita.

Frattesi regala il vantaggio all'Italia nel primo tempo

Un'Italia bella e divertente chiude il primo tempo subito in vantaggio con il punteggio di 1-0. A fare la differenza nell'undici titolare di Spalletti è stato soprattutto l'asse destro con Bellanova, Chiesa e Frattesi bravi a dialogare spesso tra loro. Proprio da una di queste triangolazioni veloci viene fuori l'azione che per poco non porta in vantaggio l'Italia, prima con Frattesi e poi con Chiesa. La difesa della Bosnia difende bene. Gli ospiti in realtà erano anche andati a un passo dal vantaggio con Hajradinovic murato da un sontuoso Donnarumma.

L'errore di Calafiori in fase di costruzione è da matita rossa. Il difensore del Bologna passa la palla in orizzontale consentendo all'attaccante bosniaco di intercettare e calciare in porta con un destro a giro. Donnarumma però si distende sulla sua sinistra e riesce a deviare in angolo con un tocco di mano decisivo e da campione. Al Castellani però è poi Frattesi a decidere il primo tempo grazie al gol del vataggio. Chiesa controlla il pallone, alza la testa e crossa in area per il centrocampista dell'Inter che mette in rete col piattone al volo, conclusione che finisce sotto la traversa e batte Piric per il vantaggio. Il primo tempo finisce 1-0 per l'Italia.

Scamacca ci prova ma non riesce a trovare la via del gol.

Scamacca spreca diverse occasioni da gol nella ripresa

Nel secondo tempo l'Italia inizialmente non effettua alcuna sostituzione. Gli azzurri provano così a costruire ancora qualche altra azione da gol prima che Spalletti iniziasse a cambiare un po' gli uomini. E allora ecco che è stato il portiere della Bosnia, Piric, a negare un gran gol all'Italia dopo una bellissima azione. Break sulla trequarti, palla per Scamacca che controlla al volo e va vicinissimo alla rete. Occasione mancata per gli azzurri che però sfiorano ancora la rete, ancora una volta con il centravanti dell'Atalanta a caccia del gol.

Cambiaso scappa sulla fascia destra e serve perfettamente con un pallone al bacio l'attaccante dell'Atalanta al centro dell'area di rigore. Scamacca, con un destro poco angolato, si fa respingere ancora una volta la palla da Piric. Finita qui? Neanche per sogno. L'Italia tenta il bis di reti ancora con il terzo tentativo di Scamacca, che stavolta calcia col destro da fuori area: sicuro in presa Piric. Dopo una girandola di sostituzioni è ancora Scamacca ad andare vicino al gol con un di testa sul cross di Dimarco, ma la sua girata è lontana dalla porta di Piric.