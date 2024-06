I 26 convocati dell’Italia di Spalletti per gli Europei 2024: annunciati i tre calciatori esclusi

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Sono stato ufficializzati i 26 convocati dell'Italia per gli Europei 2024. Luciano Spalletti ha definito la rosa della Nazionale che parteciperà a EURO 2024 annunciando i tre giocatori che sono stati ‘tagliati' per la spedizione in Germania: si tratta di Ivan Provedel, Samuele Ricci e Riccardo Orsolini.

Nel corso della prima conferenza stampa dopo l'inizio del raduno di Coverciano il commissario tecnico aveva parlato delle scelte fatte e di quelle che avrebbe dovuto compiere per la lista definitiva: "Sarà una scelta difficilissima e dolorosissima per come sono fatto io, ma fa parte del ruolo. Per me lasciare la gente fuori mi uccide, mi dà un fastidio enorme. Io ormai ho un'età che mi porta ad emozionarmi". Dopo l'amichevole pareggiata con la Turchia il CT si era espresso così: "Ci si prende tutto il tempo possibile. Non dirò due giorni prima chi andrà a casa".

Gli Azzurri, prima dell'esordio agli Europei, scenderanno in campo allo stadio Castellani di Empoli contro la Bosnia di Edin Dzeko: sarà l'ultimo test amichevole prima di volare in Germania.

L'Italia è stata inserita nel gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Albania. Gli Azzurri esordiranno contro la selezione albanese guidata da Sylvinho il 15 giugno, poi sfideranno le Furie Rosse il 20 giugno e l'ultima partita del girone la disputeranno contro i croati il 24 giugno a Lipsia.

La lista dei 26 convocati della Nazionale Italia per gli Europei

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

I tagli di Spalletti dai convocati dell'Italia

Provedel, Ricci, Orsolini. Sono loro i tre giocatori tagliati dal commissario tecnico per la lista definitiva da consegnare alla UEFA in vista di EURO 2024. Spalletti ne aveva convocati 30 per il raduno di Coverciano ma ha dovuto rinunciare subito ad Acerbi e Scalvini per infortunio, chiamando Federico Gatti al loro posto.

Adesso che sono state effettuate le ultime scelte, è stata ufficializzata la rosa dell'Italia che parteciperà agli Europei.

Come giocherà l'Italia a Euro 2024: la probabile formazione

Spalletti ha fatto giocare spesso la Nazionale con il 4-3-3, ma per EURO 2024 potrebbe prendere in considerazione il modulo 3-4-2-1 perché viene utilizzato da molte squadre del campionato italiano e diversi calciatori conoscono già alcuni movimenti.

Probabile formazione dell'Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno/Mancini, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Cristante, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca.

Probabile formazione dell'Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Cristante; Pellegrini, Chiesa, Scamacca.