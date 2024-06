video suggerito

Chi saranno i calciatori dell'Italia tagliati dai convocati agli Europei 2024: Fagioli è salvo Il c.t. dell'Italia dovrà depennare tre calciatori dall'elenco dei pre-convocati. Fagioli volerà in Germania. Spalletti escluderà un portiere, un centrocampista e un esterno.

A cura di Alessio Morra

Il giorno delle scelte definitive si sta avvicinando. Luciano Spalletti aveva convocato 30 calciatori per il ritiro di Coverciano, ben sapendo che quattro di questi sarebbero stati esclusi da Euro 2024. Gli infortuni gli hanno tolto Acerbi e Scalvini, che erano certi del posto, Gatti li ha sostituiti e sale a bordo. I pre-convocati sono diventati così 29 e ciò significa, numeri alla mano, che saranno tre i calciatori a essere tagliati entro giovedì 6 giugno.

Spalletti tempo fa disse che aveva le idee molto chiare, e che la squadra in larga parte era fatta. Poi ci ha pensato su, ha visto anche ampliare la lista (da 23 a 26) e ha deciso di puntare sul suo gruppo – tagliando a sorpresa Locatelli e Bonaventura. Lasciare a casa i suoi ragazzi, ha detto, è stata dura, e sarà ancora più dura adesso. Perché in tre tra quelli a Coverciano saranno depennati dall'elenco. Ma chi dovrà guardare l'Europeo davanti alla TV?

Spalletti dovrà escludere un portiere

Di sicuro rimarrà fuori un portiere. Donnarumma è il titolare, oltre a essere il capitano, Vicario la sua riserva. Meret e Provedel si giocano il posto. Il primo sembra leggermente favorito, è stato il portiere dello Scudetto del Napoli, Spalletti lo conosce meglio. Il laziale non ha mai giocato in Nazionale, ma ha chiuso bene il campionato.

Ivan Provedel della Lazio si gioca il posto da terzo portiere agli Europei con Alex Meret.

Fuori anche un centrocampista, Fagioli sarà a Euro 2024

A centrocampo ne ha convocati otto il c.t., che dovrà depennare un solo nome. Barella, Cristante, Fagioli, Frattesi, Jorginho e Pellegrini non si toccano. Si giocano un posto al sole il centrocampista del Torino Samuele Ricci e quello del Verona Folorunsho. Il centrocampista granata ha giocato due volte in azzurro, ma con Mancini, quello di proprietà del Napoli nemmeno una, ma Spalletti lo aveva già scelto per le amichevoli di marzo. Folurunsho pare leggermente favorito. Nicolò Fagioli, nonostante sette mesi di inattività, sarà agli Europei.

Nicolò Fagioli volerà in Germania. Il centrocampista della Juventus sarà convocato da Spalletti.

Spalletti deve depennare dall'elenco anche un esterno

E poi sarà da tagliare un esterno, e qui la scelta è più complessa. Perché di esterni ce ne sono tantissimi. El Shaarawy, in virtù di una grande seconda parte di stagione e della sua duttilità, in Germania ci sarà. Orsolini sembra al sicuro. Zaccagni e Bellanova quelli che si giocano gli Europei. Il primo non si è confermato su alti livelli, il secondo è stato una grande rivelazione. Ma Bellanova ha una grande concorrenza, di esterni difensivi abbandona la Nazionale.