Club con 14 positivi al Covid tra giocatori e staff, ma la partita si giocherà ugualmente Anche se nel gruppo squadra si sono contati ben 14 casi di Covid, la squadra scende in campo regolarmente per disputare la partita in base ai regolamenti.

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai non si si parla quasi d'altro che dei casi di Covid all'interno delle società calcistiche: le ultime partite di questo 2021 stanno facendo ripiombare il mondo dello sport nel tunnel dei rinvii e delle sospensioni. In Italia, così come in Germania, in Inghilterra, in Spagna o in Francia non fa alcuna differenza: la pandemia sull'onda della variante Omicron ha infettato ovunque e la situazione appare via via sempre più complessa.

In giro per il Vecchio Continente le varie federazioni stanno attuando i provvedimenti che ritengono maggiormente necessari. In Inghilterra, malgrado l'ondata pandemica abbia investito in modo massiccio – e forse ancor più che in altri Paesi – anche il mondo del calcio, la Premier League ha deciso di continuare il campionato senza intervenire in un possibile ridimensionamento della presenza del pubblico o la chiusura degli stadi. Scelte già decise ad esempio in Olanda, in Galles e in Germania dove la Bundesliga dal 28 dicembre potrà essere vista solamente dai salotti di casa.

Ancora negli occhi il campionato italiano ha la desolazione dello stadio di Udine, dove non c'è stato il match tra i friulani e la Salernitana non partita dalla Campania per intervento della Asl che ne ha vietato qualsiasi trasferimento. Ma non c'è solo questo: tanti giocatori sono stati contagiati, in Serie A come in B e nei campionati giovanili. Una situazione da bollino rosso tanto che lo stesso Gravina e tutto il calcio attendono con ansia le decisioni che il Governo assumerà domani, 23 dicembre, con il rischio che anche da noi si ritorni al lockdown degli stadi.

C'è chi, però, malgrado un enorme numero di contagiati all'interno del gruppo squadra, scenderà in campo ugualmente questa sera per rispettare gli impegni di calendario: sono i Girondini del Bordeaux che sfideranno regolarmente alle 21:00 il Lille davanti al proprio pubblico per l'ultimo impegno del 2021

Come recita l'ultimo comunicato da parte del club francese di Ligue 1, i "test effettuati questa mattina dal gruppo professionale e dallo staff non hanno rivelato nuovi casi positivi. Vi invitiamo a incontrarvi questa sera per celebrare insieme la Partita di Natale e sostenere i nostri Girondini contro il Lille (calcio d'inizio 21:00)". Eppure di casi di Covid all'interno del gruppo squadra ce ne sono, e tanti.

Proprio nella giornata di ieri il Bordeaux aveva emesso un'altra nota per confermare il focolaio all'interno del club: cinque giocatori "positivi al COVID-19 al momento della conferenza stampa. I test effettuati questa mattina" si leggeva nella nota del club francese "indicano nuovi casi tra giocatori e staff. Il gruppo non verrà rilasciato stasera. Domani verranno effettuati nuovi test prima di una nuova comunicazione". In totale, i contagiati alla fine saranno ben 14. Isolamento e protocolli sanitari regolarmente scattati, ma non sarà a rischio il match di questa sera di Ligue 1.

Contro il Lille, per il match in programma questa sera alle 21:00 valido la 19^ giornata di Ligue1, il Bordeaux si presenterà in campo regolarmente. Il rischio che tutto potesse saltare c'è stato ma dato che il regolamento della Lega francese prevede che un club possa chiedere il rinvio se non ha almeno 20 dei 30 giocatori registrati a inizio stagione, questo non è stato il caso del Bordeaux. Che ha diramato i convocati, in totale 21 giocatori, dopo che l'ultimo giro di tamponi effettuati non ha evidenziato nessuna nuova positività.