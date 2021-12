Incubo Covid, stadi chiusi in Germania: gare di Bundesliga senza pubblico dal 28 dicembre La Bundesliga giocherà le partite del massimo campionato calcistico nazionale senza la presenza del pubblico a partire dal 28 dicembre. Ufficiale la decisione del Governo tedesco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo le prime indiscrezioni del mese di novembre, adesso il Governo tedesco ha deciso: stadi nuovamente a porte chiuse. La Bundesliga giocherà le partite del massimo campionato calcistico nazionale senza la presenza del pubblico. Così come sottolineato dall'Ansa, a partire dal 28 dicembre tutte le partite di Bundesliga saranno nuovamente con stadi vietati all'accesso al pubblico, così come sarà negata la presenza ad altri grandi eventi che si svolgeranno senza pubblico. Sono due delle misure volte a frenare la diffusione del coronavirus in Germania e decise al vertice tra governo federale e Laender appena concluso. Lo ha annunciato il cancelliere Olaf Scholz. "I grandi eventi sovraregionali non possono più svolgersi con un pubblico, questo vale in particolare per le partite di calcio", ha affermato lo stesso Scholz.

A preoccupare maggiormente il Governo tedesco è l'intenso e significativo aumento dei contagi da variante Omicron che sta facendo piombare nuovamente nell'incubo Covid il mondo intero dopo un'intera campagna di vaccinazione. In Bundesliga, in particolare, a far discutere è stato soprattutto il caso del Bayern Monaco che è stato in preda a un'autentica lotta interna tra favorevoli e soprattutto non favorevoli alla somministrazione del vaccino. Su tutti Kimmich che è poi risultato positivo al virus per poi convincersi ad effettuare la prima dose. Il club bavarese aveva sospeso gli stipendi a tutti coloro i quali si fossero rifiutati di sottoporsi alle cure del vaccino.

Oggi la decisione ufficiale che di fatto apre nuovamente lo scenario delle porte chiuse nel mondo del calcio. La Bundesliga fu il primo campionato nazionale di calcio professionistico a far disputare una partita di calcio dopo il duro lockdown dei primi mesi del 2020 quando il Covid aveva sorpreso e messo in ginocchio il mondo intero. E oggi la Germania è il primo Stato a fare un passo indietro ritornando a giocare le gare di campionato ancora a porte chiuse. Non è detto infatti che anche altri Paesi, Italia compresa, dato che anche oggi una partita prevista da calendario (Udinese-Salernitana) è stata sospesa a causa di alcuni contagi nella squadra campana.