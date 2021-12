Cinque calciatori positivi al Covid, l’Ats brianzola blocca il Monza: non parte per Benevento Il Monza come il Napoli: i casi di positività accertati tra le fila dei brianzoli (cinque nelle ultime ore) hanno fatto scattare l’allarme dell’Ats brianzola. Bloccata la trasferta a Benevento, la Lega di B chiamata a una decisione.

Il Monza non parte per Benevento: l’Ats ha bloccato la trasferta per 5 calciatori positivi tra i brianzoli

Cinque calciatori positivi al Covid, l'Ats Brianza stoppa la trasferta del Monza a Benevento. E il calcio italiano – come sta accadendo in Inghilterra – fa un passo indietro di un anno e mezzo, con l'incubo dei contagi e del coronavirus che mette sotto pressione l'intero movimento. La gara del campionato di Serie B, in programma domenica 19 dicembre alle 18:30, non verrà disputata per cause di forza maggiore.

Il focolaio scoppiato in seno alla formazione lombarda e il divieto dell'autorità sanitaria regionale lasciano vuota la casella della diciottesima giornata e costringono la Lega di Serie B a prendere una decisione: riprogrammare l'incontro alla prima data utile oppure confermare la disputa dell'incontro. Cosa accadrà adesso? La situazione in cui si trova la formazione di Stroppa è molto simile a quella del Napoli che due anni fa non partì per Torino per volere dell'Asl partenopea: un provvedimento sancito in seguito ai casi di contagio riscontrati tra le fila degli azzurri a contatto con il "focolaio Genoa" nel turno di campionato incriminato e passato alla storia alla luce del precedente creato proprio dal ricorso vinto dai campani dinanzi al Coni.

Il Monza costretto a rinunciare alla trasferta nel Sannio per lo stop imposto dall’autorità sanitaria territoriale

Non si può giocare: l'intera squadra del Monza è stata infatti sottoposta a regime di quarantena a partire da oggi, sabato 18 dicembre, fino a martedì prossimo 21 dicembre. Niente partenza per il Sannio, come si apprende anche dal comunicato ufficiale della società brianzola. "AC Monza – si legge – comunica che a seguito degli ultimi controlli eseguiti, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra, con il numero totale salito a cinque calciatori. Come da comunicazione dell’ATS Brianza, l’intero gruppo squadra è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria, da sabato 18 dicembre a martedì 21 dicembre 2021 con conseguente divieto di partire per la trasferta di Benevento e disputare la gara Benevento-Monza, con inizio previsto alle 18:30 del 19 dicembre 2021".