Cristian Volpato trovato positivo alla cocaina mentre sfrecciava a 109 km/h nella notte a Sydney

Brutta disavventura per Cristian Volpato, giocatore del Sassuolo e attaccante dell’Australia con cui ha disputato gli ultimi Mondiali: fermato per eccesso di velocità, positivo al test per cocaina, patente ritirata.

Bruttissime notizie per Cristian Volpato, il giocatore italo australiano di proprietà del Sassuolo e che ha recentemente partecipato ai Mondiali con l'Australia, dopo aver rinunciato al sogno Azzurro: è stato fermato nel giro di poche ore due volte dalla polizia stradale vicino a Sydney per eccesso di velocità. Sottoposto a test antidroga è risultato positivo alla cocaina: auto confiscata e patente ritirata per sei mesi.

Il rapporto della polizia stradale: Volpato fermato due volte in poche ore

La notizia è stata diffusa e confermata dalla polizia locale australiana che ha riferito anche i fatti, accaduti nella tarda serata di giovedì 23 luglio nella zona tra tra Pyrmont e Glebe Island alle porte di Sydney: Volpato sarebbe stato fermato nel giro di poco tempo due volte, la prima verso le 23 e la seconda subito dopo l'1, a seguito di segnalazioni per eccessiva velocità. Una prima volta aveva superato i limiti per circa 20km orari, poi una seconda con una velocità stimata di 109 km/h ben oltre il doppio oltre il consentito, che ha fatto scattare il fermo e i controlli.

Cristian Volpato, classe 2003, attaccante italo–australiano di forza al Sassuolo in Serie A

Secondo il rapporto della polizia di Sydney, gli agenti hanno provveduto agli accertamenti di routine tra cui il test antidroga: Volpato è risultato positivo alla cocaina. Di fronte all'esito Volpato non aveva ammesso in un primo momento di aver assunto sostanze prima di mettersi alla guida ma la positività è stata confermata: auto confiscata e ritiro immediato della patente internazionale per un periodo non inferiore ai sei mesi. Per il giocatore del Sassuolo non è scattata alcuna accusa penale.

Volpato ai Mondiali con l'Australia: la scelta anti Italia dell'ultimo istante

Il suo nome era salito alla ribalta pochi giorni prima dell'inizio dei Mondiali 2026 dove alla fine ha partecipato vestendo la maglia dell'Australia, con cui ha disputato nel torneo tre partite prima di venire eliminato dall'Egitto ai 16mi di finale. Dopo aver vestito quelle della Nazionale Italiana Under 19 e Under 20, Volpato ha scelto di rispondere alla convocazione di Tony Popovic, dopo un lungo corteggiamento al 23enne che era finito nel vuoto.

Cristian Volpato, convocato dall'Australia ai Mondiali, con cui ha giocato 3 partite

Poi la svolta, grazie alla possibilità di giocarsi le carte mondiali in un torneo anche senza l'Italia, sfruttando il regolamento FIFA a disposizione: non avendo mai esordito in Nazionale maggiore con i colori azzurri ha così potuto rispondere alla convocazione e definitivamente sposare la causa australiana.