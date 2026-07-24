Dominic Thiem cambia sport: passa dal tennis al calcio, a 32 anni ha una nuova carriera

Dominic Thiem ex numero 3 del tennis a due anni dal ritiro decide di cambiare sport, ora giocherà a calcio con un club dilettantistico austriaco.

Dominic Thiem cambia sport. L'ex numero 3 del tennis, vincitore degli US Open, nonché due volte finalista al Roland Garros, cambia sport. Dal tennis al calcio. Thiem ha firmato un contratto con il Badener AC, club dell'ottava divisione austriaca. Impossibile pensare a una sgroppata verso le massime categorie del pallone austriaco, ma intanto cambia sport, e non è il primo a farlo.

Dal tennis al calcio: la parabola di Thiem

Dominic Thiem è stato un tennista di altissimo livello. 17 titoli ATP, 4 finali Slam, una vinta a New York, numero 3. Per alcuni anni è stato un osso durissimo soprattutto sulla terra battuta e sul cemento. Poi un infortunio serio che lo ha portato alla chiusura anticipata della sua carriera, il ritiro a poco più di trent'anni. Oggi ne ha 32 di anni ed ha voglio di giocare ancora, a calcio però. Dopo aver giochicchiato con la squadra del suo paese nelle ultime due stagioni, Thiem è stato tesserato dal Badener AC, club dell'ottava divisione austriaca. Un amico ha fatto da tramite e l'accordo è stato trovato, anche se non avrà corsie preferenziali, come è stato spiegato anche ufficialmente.

Gli sportivi che sono passati da uno sport all'altro

Thiem, che è stato scelto anche come ambasciatore ufficiale della Supercoppa Europea, che si disputerà proprio in Austria, esattamente a Salisburgo, mercoledì 12 agosto tra PSG e Aston Villa, non è certamente il primo atleta di prima fascia che decide dopo la chiusura dell'attività principale di cambiare sport. Rimanendo al tennis c'è stato il grande Ivan Lendl, che ha provato a diventare un golfista.

Mentre due ex calciatori Paolo Maldini e Diego Forlan hanno avuto modo di giocare degli incontri in tornei challenger di tennis. Il più illustre è ovviamente Michael Jordan, passato dall'essere una leggenda del basket al disputare una stagione nel Baseball. Mentre l'ex portiere del Chelsea Petr Cech è diventato per qualche tempo portiere di hockey su ghiaccio.