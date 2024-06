video suggerito

Diego Forlan ha cambiato vita: ora gioca a tennis, e come tennista è pure bravo L’ex attaccante di Inter e Manchester United Diego Forlan ha da tempo lasciato il calcio giocato, e da qualche tempo si cimenta con il tennis. Forlan è impegnato in un torneo ITF in Perù dove ha superato due turni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Diego Forlan è stato per un decennio un attaccante di altissimo livello, ha giocato con Manchester United, Inter, Villarreal e Atletico Madrid. Con l'Uruguay ha segnato a raffica e ottenuto grandissimi risultati. Ora la carriera da calciatore è alle spalle, quella d'allenatore è quantomeno in pausa e nell'attesa di capire cosa fare da grande l'uruguaiano è diventato un tennista. A 45 anni Forlan è impegnato in un torneo ITF over 45, e ha vinto anche il secondo turno, addirittura con il punteggio di 6-0 6-1.

Forlan impegnato nel Masters Tour in Perù

Non potrà arrivare nel circuito ATP, ormai è grande (classe 1979), ma Diego Forlan prenderà parte a una serie di tornei del circuito ITF Senior, il cosiddetto Masters Tour Calendar. Il primo lo sta disputando in Perù, e nella Copa Eco Plaza gli occhi sono tutti su di lui. Ora, questo è un torneo over 45, ma l'evento peruviano è l'unico di questa categoria in cui le strutture sono praticamente le stesse di un torneo professionistico: dai giudici di linea ai raccattapalle.

Diego Forlan non parte totalmente da zero. Perché prima di diventare calciatore ci aveva provato con il tennis e in passato, ma nel post calcio giocato, aveva disputato alcuni tornei di categorie inferiori in Uruguay. Quindi non è stata una scelta azzardata o dettata dal periodo di sosta dal mondo del pallone. Forlan è partito dunque da una buona base e ora ha già vinto due partite in Perù.

In Perù Forlan ha perso 3 game in 2 partite

Diego Forlan è il numero 438 della classifica dell'ITF World Tennis Masters Tour over 45, avendo giocato due tornei sul finire del 2023 in patria (a Montevideo e Punta del Este) con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte. In Perù è arrivato forse molto più preparato e ha perso appena tre game in due partite.

Il primo turno lo ha vinto contro il cileno Gonzalo Carreno 6-0 6-2, poi ha sconfitto il giocatore locale Jorge Hernandez, piegato 6-0 6-1. Adesso, però, arriverà un test probante con la testa numero 5 Pablo Rojas-Holch.