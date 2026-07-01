Luca Guercilena a capo dell’area ciclismo di RCS Sport, che organizza il Giro d’Italia: “Una nuova sfida”

Luca Guercilena dal 1° settembre ricoprirà il ruolo di Responsabile della direzione complessiva dell’area ciclismo di RCS Sport, l’azienda che ha come fiore all’occhiello, tra le tante corse, il Giro d’Italia.

La notizia era nell'aria da tempo, precisamente dal momento in cui Luca Guercilena ha annunciato che a fine Tour de France lascerà il proprio incarico all'interno della Lidl-Trek per una nuova avventura. Che da oggi ha la forma ufficiale di Responsabile della direzione complessiva dell'area ciclismo di RCS Sport, la società che gestisce e organizza il Giro d'Italia. L'incarico di Guercilena diverrà operativo dal prossimo 1° settembre data dalla quale avrà in mano l’organizzazione delle corse e la gestione di tutte le operazioni logistiche ad esse collegate. In pratica, sarà lui a capo delle prossime edizioni della Corsa Rosa.

Chi è Luca Guercilena: il più importante e riconosciuto manager italiano nel ciclismo internazionale

Luca Guercilena è considerato uno dei manager più stimati, preparati e quotati del panorama internazionale del mondo del ciclismo, per una serie di qualità che si sono potute apprezzare nel tempo, che uniscono scienza, visione strategica e profonda empatia con i team e i corridori con cui ha legato la propria attività professionale. Laureato in scienze motorie (ex ISEF), si è formato all'interno del celebre Centro Mapei, lavorando a stretto contatto con il professor Aldo Sassi, primo innovatore della preparazione atletica moderna. È stato tra i primi a saper analizzare e tradurre i freddi dati dei test di laboratorio in indicazioni pratiche per i direttori sportivi e gli atleti, ai tempi della sua presenza in Quick Step, rivoluzionando i metodi di allenamento negli anni 2000.

Guercilena è stato a lungo l'unico Team Manager italiano a capo di una formazione del World Tour maschile, guidando di fatto la transizione del ciclismo da una gestione "artigianale" a una struttura aziendale complessa, solida e globale, conquistando un profondo rispetto nel circuito ciclistico mondiale. Nel suo palmares ci sono più di 350 successi internazionali oltre ad una lunga serie di campioni, tra cui spicca il nome di Fabian Cancellara, accompagnandolo nei suoi successi più grandi nelle Classiche Monumento e fino allo storico oro olimpico a cronometro a Rio 2016, quando Guercilena ricopriva anche il ruolo di CT della nazionale svizzera.

Guercilena in RCS Sport, con vista al Giro d'Italia: "Proverò a portare il ciclismo ai massimi livelli"

L'approdo in RCS è l'atto primo di una nuova avventura professionale nel ciclismo, portando un'esperienza incredibile alle tante gare italiane gestite dall'azienda a capo di Urbano Cairo, dove spicca, ovviamente il Giro d'Italia: "Sono orgoglioso di entrare a far parte di RCS Sport in un momento di grande evoluzione per il ciclismo" ha dichiarato Guercilena subito dopo l'ufficialità della sua nomina. "È una sfida entusiasmante che affronto con grande motivazione e senso di responsabilità. L’obiettivo sarà valorizzare ulteriormente le competenze già presenti, rafforzare il dialogo con istituzioni e squadre e contribuire allo sviluppo di nuovi progetti internazionali, portando il ciclismo a livelli sempre più alti".