Luca Guercilena lascia la Lidl-Trek, l’Italia perde l’ultimo Team Manager: “Dopo 16 anni volto pagina”

Luca Guercilena ha confermato: dopo il Tour de France non sarà più a capo del WorldTeam tedesco, era l’unico Team Manager italiano in un WorldTour. Il futuro è incerto, potrebbe ricoprire anche incarichi Federali o approdare al Giro d’Italia, al posto di Mario Vegni.

Luca Guercilena lascia la Lidl-Trek, il WorldTour dove in 16 anni è riuscito a costruire una realtà più che solida e vincente nel panorama del ciclismo professionistico e dove, da 13 anni, ricopre il ruolo di Team Manager, l'unico di nazionalità italiana. "Ho capito che siamo arrivati al termine" ha dichiarato a fine Giro d'Italia dopo aver tessuto gli elogi dei suoi corridori e aver tenuto un ultimo discorso al team. Una scossa che ha destabilizzato le dinamiche di mercato di altre squadre con un possibile effetto domino che potrebbe proiettare Guercilena in altre realtà di prestigio. Ma c'è chi prospetta per lui anche un possibile futuro nella Federciclismo o in sella al Giro d'Italia al posto, rimasto vacante, di Mario Vegni.

La squadra tedesca ha annunciato un profondo cambiamento della struttura dirigenziale subito dopo la conclusione dell'ultimo Giro d'Italia dove la Lidl-Trek è stata tra le protagoniste assolute di questa edizione. Non solo per i piazzamenti e la vittoria, comunque prestigiosa, di Jonathan Milan a Roma, ma anche per aver vestito seppur per uno solo giorno, la Maglia Rosa con Giulio Ciccone, poi sul podio finale per la Maglia Azzurra, da miglior scalatore. Senza dimenticare, l'ottimo livello di una squadra che si è piazzata solamente dietro alla devastante armata della Visma, nella classifica finale dei punti conquistati in tre settimane di tappe. Un ultimo regalo offerto dalla "ditta" Luca Guercilena che ha condotto in modo esemplare il team al Giro.

L'annuncio di Guercilena dopo il Giro: "16 anni indimenticabili"

"Dopo 16 anni indimenticabili, sento che è giunto il momento di cedere il testimone e consentire alla squadra di affrontare la sua prossima fase con nuovi impulsi e una nuova energia che alimenteranno la voglia di continuare a superare i limiti". Così ha commentato la propria decisione ufficiale Luca Guercilena, nel rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico di Team Manager. "Volto pagina sapendo di lasciarmi alle spalle un’organizzazione solida composta da grandi professionisti, un gruppo di atleti in grado di vincere ora e in futuro, e una proprietà forte e determinata, impegnata a portare il ciclismo a un livello superiore. La squadra mi ha regalato emozioni incredibili grazie agli atleti, allo staff, agli sponsor e ai proprietari, dai quali ho sempre ricevuto un grande sostegno, specialmente nei momenti difficili. Lidl-Trek sarà per sempre la squadra più vicina al mio cuore".

Luca Guercilena, l'unico team manager italiano nel circuito UCI

Con Guercilena sul mercato si è scatenato ovviamente il gossip sul suo possibile approdo professionale. Dopotutto è uno tra i massimi dirigenti più prestigiosi, quotati e vincenti del momento. Anche se non ha mai corso come corridore professionista, ha costruito una straordinaria carriera prima come preparatore e direttore sportivo e poi come team manager, approfondendo e applicando gli studi e alla scienza dell'allenamento.

Sotto la sua gestione dirigenziale, che si è svolta principalmente alla guida della prima Leopard-Trek, poi diventata Trek-Segafredo ed infine l'attuale Lidl-Trek, il suo team ha conquistato decine di vittorie di primissimo livello mondiale: le Monumento con Fabian Cancellara, La Vuelta con Chris Horner, la Sanremo con Stuyven, il Lombardia con Mollema e da Direttore Tecnico della Nazionale Svizzera ha guidato Cancellara alla medaglia d'oro olimpica a cronometro nel 2016 dopo quella di bronzo ai mondiali del 2013. Oltre ad aver cresciuto e lanciato fior di campioni, tra gli ultimi i nostri Jonathan Milan e Giulio Ciccone.

Il futuro di Luca Guercilena: tra le opzioni anche Federciclismo e Giro d'Italia

Il nuovo ceo della Lidl-Trek è stato già deciso e sarà Andy Schleck mentre il capo della struttura sportiva Grischa Niermann, in uscita dalla Visma. E il futuro di Luca Guercilena? Per molti, diversi WorldTour si sarebbero già mossi per ingaggiarlo ma le indiscrezioni lo vorrebbero anche su scenari fino ad oggi inediti. Potrebbe arrivare una telefonata da parte della Federazione di Ciclismo, per offrirgli un incarico di prestigio o dal Giro d'Italia dove il posto di Mario Vegni non è mai stato ufficialmente ricoperto da nessuno. Due opzioni lontane dalle corse e dalla strada ma che potrebbero dare una scossa positiva per tutto il bistrattato movimento ciclistico nazionale.