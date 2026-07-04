Vingegaard fa subito sul serio, sua la prima maglia gialla del Tour: c’è anche Ganna davanti a Pogacar

Alla TTT a squadre, la crono che ha aperto il Tour 2026 Jonas Vingegaard si è preso il tempo migliore e la prima maglia gialla, vincendo il primo testa a testa con Tadej Pogacar, terzo al traguardo di Barcellona dietro anche ad uno straordinario Filippo Ganna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La TTT di Barcellona, incipit del Tour 2026 ha già dato spettacolo, ciò che tutti attendevano per una cronosquadre con un regolamento inedito che ha visto la sfida nella sfida tra i big e gli specialisti. Jonas Vingegaard ha confermato la straordinaria forma fisica attuale chiudendo con il miglior tempo e mettendo in fila il suo eterno avversario, Tadej Pogacar che ha pagato 10 secondi di ritardo. Una gap che per lo sloveno non è servito a tenere nemmeno la seconda posizione perché tra i due litiganti si è infilato un Filippo Ganna stratosferico, che si è piazzato subito dietro al danese della Visma Lease a Bike.

Jonas Vingegaard non ha lasciato spazio a interpretazioni: la Visma ha spinto fino in fondo sui quasi 20 chilometri iniziali, per permettere al suo campione e capitano di provare a vincere. Missione riuscita con un "quid" in più: oltre al solito danese, ennesima prestazione super di Davide Piganzoli che è stato l'ultimo uomo a dare una mano a Vingegaard e che si è preso, con il nuovo regolamento della TTT di quest'anno, anche un bel posto nella Top10 in classifica generale.

Pogacar non vince la crono ed è terzo: vestirà la maglia a pois come consolazione

Non ha deluso, ma ha fallito l'appuntamento con la vittoria – e questa è già una notizia – Tadej Pogacar: il cannibale sloveno ci ha provato, da solo negli 800 metri finali del Montjuic, a prendersi il successo al traguardo di Barcellona, ma ha dovuto cedere gli onori per una manciata di secondi. Nulla sul fronte della classifica generale ma già un "fastidio" come inizio di Tour, dove il primo match va a Vingegaard. UAE che ha dato una conferma interessante in chiave Tour: Del Toro si è confermato uomo perfetto, fido gregario e soprattutto da classifica. Per Pogacar unica magra consolazione, la maglia a pois per aver scalato gli 800 metri del Montjuic più velocemente di tutti.

Leggi anche La cronosquadre apre il Tour de France dopo 55 anni ma così non si era mai vista: è una rivoluzione

Filippo Ganna stravolto dopo la TTT di Barcellona: farà il 2° tempo dietro a Vingegaard

Filippo Ganna strepitoso in crono: secondo posto per lui, solo Vingegaard fa meglio

Tra i due litiganti, però c'è stato il classico terzo incomodo che non ti aspetti: Filippo Ganna. Il campione italiano di cronometro ha fatto una prova contro il tempo superlativa restando primo fino all'ultimo e mettendo in fila tutti gli avversari. Solo Vingegaard si è dimostrato migliore, non Pogacar che ha dovuto pagare pegno e accettare il terzo posto al traguardo. Una cronometro importante per l'italiano di una INEOS che però ha avuto anche più di qualche problema durante il tracciato, impedendo a Bernal e ad Aresman di esprimersi al meglio.

Remco Evenpoel, il grande sconfitto: prova incolore del campione belga a crono

In tutto questo all'appello manca un nome tra i più attesi: Remco Evenepoel, il grande sconfitto di questa cronometro di apertura al Tour. Il belga ha menato sui pedali come al suo meglio ma non è bastato nemmeno per avvicinarsi ai migliori. Una prova positiva ma sotto tono per chi doveva dimostrare di essere all'altezza dei suoi avversari, in una prova che da sempre lo contraddistingue. Tanto più che si è trattata in certi versi di una crono semi idividuale, dove però non è mai riuscito a fare la differenza.