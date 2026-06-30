La maledizione dell’Olanda ai Mondiali, non perde una partita da 16 anni ma viene sempre eliminata

L’ultima sconfitta dell’Olanda ai Mondiali risale alla finale del 2010 contro la Spagna: da allora non ha più perso, ma è sempre stata eliminata dalla competizione.

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L'Olanda abbandona il cammino dei Mondiali ai sedicesimi di finali, eliminata dal Marocco ai rigori con gli errori di Timber, Kluivert e Summerville. Koeman è finito sotto accusa per aver cambiato l'assetto tattico della sua nazionale nella prima partita a eliminazione diretta, sbilanciando una squadra che fino a quel momento aveva dato molte certezze soprattutto in attacco, ma anche la cattiva sorte ha messo lo zampino sugli olandesi eliminati per l'ennesima volta senza aver perso una partita.

Sembra assurdo, ma l'ultima sconfitta in Coppa del Mondo risale alla storica finale di Sudafrica 2010 contro la Spagna decisa nei tempi supplementari: da allora gli Oranje non hanno più perso un incontro eppure non hanno mai vinto una coppa e al massimo hanno ottenuto il terzo posto nel 2014, prima di sprofondare nel baratro e non riuscite più a competere con le altre superpotenze europee.

L'assurda statistica dell'Olanda ai Mondiali

Sarà tutto da rifare per gli olandesi che si curano le ferite dopo un'eliminazione scottante, soprattutto per il cambio di modulo di Koeman che viene visto come l'unico colpevole della disfatta. L'accoppiamento con il Marocco ai sedicesimi nascondeva molte insidie e alla fine l'Olanda ha pagato il prezzo più alto uscendo ai rigori per la terza volta consecutiva: era accaduto anche nel 2022 ai quarti di finale e nel 2014 in semifinale sempre contro l'Argentina, la giustiziera delle ultime due edizioni a cui ha partecipato dato che nel 2018 in Russia non si era neanche qualificata.

Ma c'è un filo rosso che accompagna la nazionale olandese nei grandi tornei, una sorta di maledizione che si ripete puntuale da 16 anni. L'ultima sconfitta in un Mondiale risale alla finale del 2010 contro la Spagna decisa da Iniesta e da allora gli Oranje non hanno più perso una partita: si tratta di 16 gare da imbattuti tra tempi regolamentari e supplementari, la striscia più lunga di tutte le partecipanti, ma è un record inutile visto che tutti i percorsi si sono conclusi con un'eliminazione. Una coincidenza stranissima che tormenta l'Olanda, la squadra che può essere buttata fuori soltanto ai rigori.