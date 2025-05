Clamorosa gaffe della UEFA durante la premiazione del Tottenham: errore assurdo con le medaglie

video suggerito

In diretta TV durante la premiazione del Tottenham che ha vinto l'Europa League, il presidente Ceferin si è trovato incredibilmente senza medaglie con ancora tre giocatori degli Spurs che dovevano riceverla. L'imbarazzo limitato da una serie di abbracci finali per una topica storica.

La finale di Europa League ha visto trionfare il Tottenham che ha trionfato grazie al gol di Johnson a fine primo tempo, decisiva per schiantare il Manchester United al San Mames di Bilbao. Tripudio Spurs al fischio finale con tutti i giocatori e lo staff che si sono presentati poi a ritirare la medaglia di rito, prima della Coppa, con il presidente UEFA Ceferin che le mette al collo a tutti i componenti del club. Ma alla fine, per tre giocatori del Tottenham la medaglia non ci sarà: era finite qualche attimo prima.

L'imbarazzo in diretta TV del presidente Ceferin

Una situazione imbarazzante che ha visto il presidente Ceferin perdere il proverbiale sorriso da cerimonia per alcuni istanti quando, ponendo la mano dietro la schiena in attesa di ricevere la medaglia da cingere al collo per i vincitori del trofeo si è visto con le mani vuote. Alcuni secondi, in diretta mondiale, che lo ritraggono costernato e imbarazzato, mentre ancora tre giocatori degli Spurs sono in attesa del dono da vincitori.

L'errore assurdo dell'UEFA: dovevano esserci 50 medaglie

Alla fine non arriverà mai, anche se per regolamento l'UEFA ne avrebbe dovuto mettere a disposizione ben 50 per la premiazione. Con Ceferin che ha provato a rimediare alla figuraccia abbracciando i giocatori senza medaglia, Romero e Bentacur e il capitano, Son, che come consuetudine resta ultimo: proprio con lui Ceferin si sofferma un po' di più per poi abbracciarlo calorosamente prima di consegnargli l'Europa League.

Cosa accade adesso ai giocatori senza medaglia

Una figuraccia in diretta TV che non è di certo passata inosservata e che ha fatto sorridere i più che non hanno perdonato l'errore da parte dell'UEFA in una cerimonia oramai rodata dal tempo e della consuetudine. Ma che fine hanno fatto le medaglie mancanti? Di certo, sono stati fatti malissimo i conti, perché tra staff e giocatori, titolari e in panchina, in tre non hanno potuta riceverla. Ma l'avranno perché da parte dell'UEFA si rimedierà all'errore il prima possibile, facendola arrivare a chi non l'ha ricevuta nel giorno in cui si è salvata una intera stagione e ridato lustro alla storia degli Spurs.