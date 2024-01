Ciccio Tavano torna a giocare a 45 anni: l’attaccante riparte dalla Seconda Categoria Ciccio Tavano torna a giocare all’età di 45 anni. L’ex attaccante di Empoli, Roma e Valencia riparte dalla Gallianese, squadra che milita nel Girone I toscano di Seconda Categoria: farà coppia con un’altra vecchia conoscenza del calcio professionistico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 14 novembre 2023 quando Francesco "Ciccio" Tavano fu esonerato dal ruolo di allenatore del Tuttocuoio in Eccellenza. Dopo aver appeso le scarpette esattamente un anno prima, a novembre 2022, decise infatti di iniziare proprio nel club toscano la sua prima esperienza da tecnico. Evidentemente però per il centravanti classe 1979 di Caserta non era ancora il momento di appendere le scarpette al chiodo tant'è che Tavano infatti le ha riprese appena si è ripresentata l'occasione.

È arrivata oggi, dopo i rumors dei giorni scorsi, l'ufficialità del suo trasferimento alla Gallianese come nuovo attaccante della squadra toscana che milita in Seconda Categoria. Squadra di Galliano di Mugello ha annunciato fiera il suo nuovo acquisto sugli account social del club. Un inserimento di lusso in una squadra che è attualmente prima nel Girone I e che può già contare su un altro attaccante d'esperienza come Claudio Coralli che con Tavano aveva già condiviso le esperienze di Empoli, Carrarese e Ponsacco.

L'ex attaccante che in carriera ha vestito le maglie di Pisa, Empoli, Valencia, Roma, Livorno, Avellino, Prato, Carrarese, Ponsacco e Tuttocuoio, vivrà questa sua nuova esperienza all'età di 45 anni da compiere il prossimo 2 marzo. Un'autentica bomba di mercato per il calcio dilettantistico toscano e per una regione che conosce benissimo Tavano che oramai vive in pianta stabile a Firenze. L'avventura alla Gallianese è arrivata quasi per caso.

Il club era a corto di attaccanti dopo l'infortunio di due giocatori in quella zona di campo e così anche grazie al consiglio dello stesso Coralli ha pensato bene di telefonare a Tavano per fargli questa proposta. Tavano in carriera ha totalizzato 728 presenze nel calcio professionistico con ben 275 reti realizzate. Ha vinto inoltre una Coppa Italia nel 2006/2007 con la Roma distinguendosi 3 volte come capocannoniere con Rondinella, Livorno e Carrarese. Tavano è inoltre ancora il calciatore ad aver segnato più goal nella storia dell'Empoli: ben 120.