Chivu: “Ho fumato tre sigarette una dopo l’altra”. L’allenatore esasperato dopo Atletico-Inter

L'Inter è stata sconfitta in modo beffardo dall'Atletico Madrid. Un altro ko, il primo, però, in Champions League. Il secondo consecutivo dopo il derby. Il gol al 93′ di Gimenez è stata una condanna senza appello, che ha portato tanta delusione e tanta rabbia. Chivu ha confessato candidamente di aver fumato tre sigarette una dietro l'altra negli spogliatoi dopo la partita.

Dopo il derby perso con il Milan, Chivu aveva rimarcato le quattro sconfitte in campionato. Ora quelle stagionali sono cinque. Quella con l'Atletico è davvero pesante. Non certo per la classifica, perché l'Inter aveva vinto tutte le partite in Champions e resta saldamente nelle prime otto posizioni. Ma per il modo. Un gol al 93′ sugli sviluppi di un corner, giunto a causa di una disattenzione difensiva. E così sono due ko in fila.

Il gol di Gimenez al 93’ ha deciso la partita tra Atletico Madrid e Inter.

Un episodio ha fatto la differenza, come il rigore fallito da Calhanoglu. Questa volta è stato il gol di Gimenez in pieno recupero. Dopo la partita parlando a Prime, Chivu ha espresso tutto il suo rammarico e lo ha fatto in modo assai sincero dicendo: "Negli spogliatoi ho fumato tre sigarette una dopo l'altra. Ho parlato alla squadra, gli ho detto le cose che dovevo dire. C'è rammarico per la prestazione. Non meritavamo di perdere, ma ultimamente non portiamo a casa quasi nulla. Ora bisogna rialzarsi e reagire. Dobbiamo uscire da questa situazione".

Sconfitta bruciante, per le modalità, ma la classifica dell'Inter in Champions League resta sempre molto buona. Perché i nerazzurri sono al quarto posto con 12 punti, gli stessi in realtà del PSG (secondo), del Bayern Monaco (terzo) e del Real Madrid (quinto). La pregiudiziale è sempre la differenza reti, che dunque pone i nerazzurri quasi a metà tra le squadre con quel punteggio.