Dirigenza Inter negli spogliatoi dopo il KO con l’Atletico, Chivu: “Detto quel che c’era da dire”

Umore pessimo in casa Inter: altra buona prestazione e nuova sconfitta. Dopo il derby arriva l'amarezza di dover abbassare la testa anche in Europa, contro l'Atletico e si apre una crepa nella convinzione che possa bastare sempre e solo giocare bene e fare la prestazione. La classifica di Champions è salda grazie alle 4 prime vittorie ma il KO è durissimo soprattutto da metabolizzare a livello psicologico. Chivu lo sa e il bicchiere mezzo pieno è più difficile sia da vedere sia da digerire, come lo sa il club che ha raggiunto negli spogliatoi la squadra con la dirigenza al completo, per dare subito una scossa al gruppo: "Ho detto alla squadra ciò che dovevo dire"

Chivu: "Ho visto tanta delusione negli occhi dei giocatori"

"Ho parlato alla squadra e ho detto le cose che dovevo dire". Questa l'analisi sul summit con i giocatori e la dirigenza che ha raggiunto la squadra subito dopo il 90′ al Metropolitano. "C'è tanto rammarico per quello che abbiamo messo in campo e non meritavamo di perdere. Purtroppo ultimamente non portiamo a casa ciò che meritiamo. Ho visto amarezza e delusione negli occhi dei giocatori ma adesso bisogna rialzare la testa e reagire. Sono momenti che come nella vita anche nel calcio, la ruota girerà. Un po' di fortuna manca e la gestione dei momenti. C'è stata frenesia negli ultimi minuti, bisogna capire quando tenere più la palla e come. Sul calcio d'angolo bravi loro, meno noi. Avevamo i più alti che avevamo avere, i migliori ma dovevamo evitare di arrivare a quel corner, perché abbiamo perso palla"

Chivu: "I cambi? Le energie erano poche… ma si poteva fare di più"

Ancora una volta le scelte durante il match hanno fatto discutere: "Sui cambi? I due migliori tolti? Dipende di chi si parla" spiega a Prime, Chivu. "Zielinski aveva un problema alla coscia e per Bonny avevo necessità di forze fresche: lui con la velocità per le ripartenze e Pio per la forza fisica. Sono entrati male? Ci aspettavamo una reazione dell'Atletico nel finale, abbiamo provato a tamponare ma le energie erano poche. Certo, i nuovi entrati potevano fare qualcosina in più, dovevano mettere dentro proprio quella energia"