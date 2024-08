video suggerito

Chiesa sempre più vicino al Barcellona, cosa deve accadere per la conclusione della trattativa Federico Chiesa è sempre più vicino al Barcellona: cosa deve accadere per la conclusione della trattativa tra il club catalano e la Juventus.

A cura di Vito Lamorte

Federico Chiesa sembra sempre più vicino al Barcellona. Il club catalano continua a lavorare per completare la rosa e la grande priorità in questo ultimo tratto del mercato estivo è l'inserimento di un'ala sinistra in modo che Hansi Flick possa avere a disposizione diverse risorse in attacco.

Una delle alternative è il 26enne calciatore della Nazionale Italiana, che sarebbe un'opzione ‘low cost' per la società Culé visto il suo mancato accordo per prolungare il contratto con la Juventus (in scadenza nel 2025): il suo nome non era mai stato fatto in orbita catalana fino a qualche giorno fa, quando tutto è parso molto più chiaro e possibile nonostante le difficoltà economiche del club blaugrana.

Thiago Motta ha detto chiaramente di non contare su di lui già dalle amichevoli e Giuntoli ha concluso le operazioni di Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao per rinforzare il pacchetto di esterni offensivi a disposizione dell'allenatore bianconero: proprio questa accelerazione da parte della dirigenza della Vecchia Signora può far pensare ad un certo ottimismo per l'arrivo di Chiesa al Barça ma il club catalano deve prima vendere per poter tesserare, vista anche la situazione di Dani Olmo (arrivato dal Lipsia per 55 milioni di euro e non ancora tesserato).

Chiesa al Barcellona, cosa deve accadere per chiudere la trattativa

Al Barça considerano Chiesa come un'ipotesi interessante, anche se il primo nome fatto nelle scorse settimane dal Mundo Deportivo era stato quello di Rafa Leao: il portoghese è stato blindato dal Milan e così hanno cercato altre opportunità sul mercato.

Il Barça spera di riuscire a chiudere qualche operazione in uscita che dia un po' di respiro alle casse e per potersi lanciare sul mercato senza restrizioni dovute al ‘fair play' della Liga negli ultimi giorni della sessione estiva come accaduto lo scorso anno. La registrazione di Dani Olmo alla Liga, come già anticipato, è ancora in sospeso e Deco deve cercare di piazzare calciatori come Clement Lenglet e Mikayil Faye per liberare posti e alleggerire il ‘monte ingaggi'.

In base a quanto riportato da diversi media italiani e catalani, Chiesa avrebbe già un accordo triennale fino a giugno 2027 con un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno più altri 2 milioni di bonus: il Barcellona sarebbe pronto a offrire alla Juventus 10 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus.

Naturalmente le cessioni di qualche calciatore potrebbero aiutare il Barça a velocizzare l'operazione ma il club blaugrana potrebbe anche provare a incassare subito altri soldi da sponsor come Aramark e Nike oppure trovare nuovi finanziamenti in quest'ultima settimana di mercato per chiudere l'operazione. Situazioni molto complicate, per via dei tanti paletti del FPF, ma che potrebbero sbloccarsi in pochissimo tempo.