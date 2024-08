video suggerito

Dani Olmo convocato dal Barcellona ma non ancora tesserato: il club non rispetta le regole della Liga Dani Olmo convocato per la partita contro l’Athletic Club ma non ancora tesserato dal Barcellona: il club non rispetta le regole finanziarie della Liga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Dani Olmo potrebbe fare il suo debutto con la maglia del Barcellona ma non è ancora certo. Hansi Flick lo ha inserito nella lista dei convocati per la partita contro l'Athletic Club ma il calciatore non è ancora registrato nella lista della Liga perché il club non rispetta regole economiche della lega spagnola.

Il Barça sta lavorando contro il tempo per poter tesserare Olmo in modo che possa debuttare in blaugrana ma ci sono ancora parecchie perplessità.

I problemi finanziari del club catalano sono noti a tutti e il problema principale è rappresentato dal superamento del monte ingaggi totale, fissato per il Barca dalle rigide regole della Liga. La cifra viene stabilita due volte all’anno in base agli introiti e alle spese del club. Una situazione a dir poco complicata che i Culé si trascinano da anni per investimenti errati.

Il Barcellona viene da anni difficili sotto il profilo economico e si trova nuovamente di fronte ai paletti imposti dalla Liga per la gestione finanziaria: dei sei acquisti dello scorso anno è rimasto un solo giocatore, Inigo Martinez, ma non c'è ancora lo spazio salariale sufficiente per gli ingressi di nuovi rinforzi.

Dei calciatori arrivati la scorsa stagione, Joao Cancelo e Joao Felix non riscattati, Gundogan è stato rispedito gratis al Manchester City e Vitor Roque è andato in prestito al Betis dopo soli sei mesi nonostante sia stato pagato 60 milioni di euro. Inigo Martinez fa parte della rosa ma è perché infortunato e questo, in base alle regole della Liga, permette al club di reindirizzare il 70% del suo salario su un altro giocatore

L’allenatore Hansi Flick in conferenza stampa ha risposto in maniera netta ("Le iscrizioni non dipendono da me") ma le sue parole lasciano trasparire amarezza.

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell'arrivo di Federico Chiesa al Barcellona ma, se non dovessero esserci novità sotto il profilo economico per il club catalano, l'operazione sarebbe molto più complicata. Deco è al lavoro per piazzare altri calciatori come il difensore francese Clement Lenglet, dovrebbe andare in prestito all'Atletico Madrid; e il giovane senegalese Mikayil Faye, al Rennes a titolo definitivo con diritto di recompra.