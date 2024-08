video suggerito

Nico Gonzalez alla Juventus, c’è l’accordo con la Fiorentina: i dettagli e le cifre dell’operazione Nico Gonzalez sarà un calciatore della Juventus. Accordo raggiunto tra i bianconeri e la Fiorentina per un passaggio a titolo definitivo dell’esterno argentino per 38 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nico Gonzalez sarà un calciatore della Juventus. Accordo raggiunto tra i bianconeri e la Fiorentina per un passaggio a titolo definitivo dell'esterno argentino per 38 milioni di euro, il calciatore firmerà un contratto fino al 2029.

A riportare la notizia è Sky Sport. Dopo settimane di trattative, di accordi sfiorati e di dietrofront, ecco che Thiago Motta avrò il suo esterno offensivo: Nico diventa un calciatore importante per i bianconeri e per il modo in cui l'allenatore italo-brasiliano vuole sviluppare nel nuovo corso della Vecchia Signora.

C'è l'accordo per Nico Gonzalez alla Juventus

Dopo giorni di tira e molla è arrivata l'intesa verbale tra bianconeri e viola: Nico Gonzalez tra qualche ora sarà un nuovo calciatore della Juventus. Si stanno definendo gli ultimi dettagli per quanto riguarda alcuni bonus ma ormai l'operazione si può considerare chiusa.

Il giocatore ha spinto per andare alla Juventus, con cui aveva già trovato un accordo verbale: i due club dopo giorni di difficoltà hanno trovato un’intesa di massima per una cifra vicina ai 38 milioni di euro. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto quinquennale. Nelle prossime ore è previsto lo scambio di documenti e l’organizzazione delle visite mediche.

Thiago Motta avrà un altro rinforzo per il suo reparto offensivo ed è il primo per quanto riguarda gli esterni offensivi, fondamentali nel suo 4-2-3-1 (o 4-1-4-1).

Conceiçao e Sancho nel mirino: Juve a lavoro

Dopo aver chiuso per Nicolas Gonzalez dalla Fiorentina, Giuntoli vorrebbe regalare a Thiago Motta un altro esterno offensivo di livello: i nomi più gettonati sono quelli di Francisco Conceiçao del Porto e Jadon Sancho del Manchester United.

Da capire la situazione di Teun Koopmeiners, che si è promesso alla Juventus ma l'Atalanta vuole 60 milioni di euro e non ha intenzione di smuoversi da quella cifra.