Sancho, Conceição e Nico González: la Juventus vuole regalare a Thiago Motta un esterno offensivo La Juventus lavora sul mercato e vuole regalare a Thiago Motta un esterno offensivo: i nomi più gettonati per vestire la maglia bianconera sono Sancho del Manchester United, Nico González della Fiorentina e Conceição del Porto.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus lavora sul mercato e vuole regalare a Thiago Motta un esterno offensivo prima della chiusura della sessione estiva e i nomi più gettonati per vestire la maglia bianconera sono Jadon Sancho del Manchester United, Nico González della Fiorentina e Francisco Conceição del Porto.

I dirigenti della Vecchia Signora sarebbero in contatto diretto con gli agenti dei tre giocatori, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, e la situazione è in evoluzione su tutti i fronti: si tratta di operazioni tutte diverse tra loro e difficilmente andranno in porto contemporaneamente ma i bianconeri vorrebbero regalarne almeno due all'allenatore italo-brasiliano.

Sancho, Nico González e Conceição: la Juve lavora sul mercato

La trattativa per Jadon Sancho sembra quella messa meglio, con l'esterno inglese che accetterebbe di buon grado di lasciare il Manchester United e la Juventus ha fatto un primo passo ufficiale per capire la possibilità: più si avvicina la chiusura del mercato e più le possibilità di un addio del calciatore inglese sembrano sempre più concrete. La Juve starebbe valutando la possibilità di presentare un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di sterline ma l'ostacolo più grande è l'ingaggio (20 milioni di euro lordi).

La situazione di Nico González sembra più avanti perché il calciatore vuole lasciare Firenze ma la dirigenza viola vuole 40 milioni di euro: si potrebbe chiudere a 38 con qualche bonus facilmente raggiungibile ma Rocco Commisso aveva frenato sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Nelle ultime ore sono risalite anche le quotazioni di Francisco Conceição, figlio di Sergio Conceiçao, del Porto. A confermarlo è stato anche l'allenatore Vitor Hugo in conferenza: "Juventus? Il mercato in questa fase è molto attivo… potrebbe essere una soluzione per lui, come potrebbe non esserla. Ci sono dei sondaggi. Francisco ha una storia recente di un infortunio, ha lavorato 17 giorni con lo staff medico e solo 5 in gruppo. Ho sentito che non ci fossero le condizioni ideali per portarlo".

I bianconeri lo vorrebbero solo in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto e qualche giorno fa dal Portogallo era stata riportata un'indiscrezione su un accordo di 30/35 milioni ma André Villas-Boas, il presidente del Porto, aveva chiuso la porta a questa soluzione. Adesso sembra che qualcosa possa muoversi ma bisogna capire bene con quale soluzione.