La Juventus potrebbe esonerare subito Thiago Motta, discussioni in corso: Tudor al suo posto Thiago Motta potrebbe ancora essere esonerato prima della ripresa del campionato. La Juventus sta valutando la sua posizione: al suo posto sarebbe già pronto Igor Tudor.

La Juventus è arrivata alla sosta delle nazionali dopo aver incassato ben 7 gol nelle ultime due partite contro Atalanta e Fiorentina. Difesa da incubo così come l'attacco che non è riuscito a segnare nemmeno un gol contro la Dea e la Viola. Numeri spaventosi per i bianconeri che stanno osservando tre giorni di riposo riprendendo solo lunedì gli allenamenti. Tutti si aspettavano un esonero immediato di Thiago Motta dopo la disfatta del Franchi e invece la fiducia espressa pubblicamente da Giuntoli e dalla società tramite terzi ha infatti lasciato il tecnico in panchina.

Tutto chiuso? Neanche per sogno. Se infatti la prossima partita contro il Genoa poteva essere decisiva per capire se sollevare o meno dall'incarico Motta, pare proprio che l'ex allenatore del Bologna sia ancora a rischio, ancor prima di affrontare il Grifone. L'esperto di mercato, Fabrizio Romano, fa sapere come ci siano ancora riflessioni in corso sulla posizione di Motta che potrebbe ancora essere esonerato a stagione in corso con sole 9 partite da giocare ma tutte decisive per centrare il quarto posto Champions. Il suo sostituto? Igor Tudor.

Tudor sulla panchina della Lazio.

Nel caso in cui la Juventus decidesse di esonerare Motta prima della fine della stagione, il favorito per la carica di nuovo allenatore sarebbe proprio Tudor che ha allenato la Lazio nella seconda parte della stagione scorso al posto di Sarri. Riflessioni in corso dunque sulla possibilità che la società bianconera possa subito affidarsi al tecnico croato dal grande passato da calciatore della Juventus. La ricerca della cosiddetta "juventinità" che per qualcuno è totalmente smarrita alla Vecchia Signora potrebbe partire proprio da Tudor.

Tudor con Pirlo alla Juventus.

Tudor aveva già allenato la Juventus entrando nello staff di Pirlo

L'allenatore croato fungerebbe da "traghettatore" ma non è detto che a seconda dell'andamento di questo finale di stagione la società non possa optare anche per la sua permanenza dando anche uno sguardo all'impatto che può avere sulla squadra. Insomma, l'incontro di domani tra Elkann e Scanavino potrebbe anche aprire a questo clamoroso scenario. Thiago Motta ricomincerà a lavorare alla Continassa con la squadra nella giornata di lunedì e a questo punto non è da escludere nulla, anche un colpo di scena nei prossimi giorni.