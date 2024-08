Francisco Conceiçao alla Juventus, domani a Torino per le visite: dettagli e formula dell’operazione

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Francisco Conceiçao sarà un calciatore della Juventus. Il calciatore portoghese arriverà in bianconero dal Porto con la formula del prestito secco oneroso a 7 milioni più 2 di bonus. Domani il figlio d'arte (il padre è Sergio Conceiçao) sarà a Torino per le visite mediche.

La Vecchia Signora aveva già trovato l'accordo con Nico Gonzalez e così Thiago Motta avrà due nuovi esterni offensivi nelle prossime ore: si era parlato di un'offensiva di Cristiano Giuntoli per accontentare le richieste del suo allenatore ed è arrivata.

Francisco Chico Conceiçao è il figlio di Sergio Conceiçao, allenatore ed ex calciatore anche in Italia dal 1998 al 2004 con le maglie di Inter, Parma e Lazio. Il portoghese vinse cinque titoli con la maglia della Lazio, tra cui lo Scudetto del 2000.

Juventus, è fatta per Chico Conceicao: la formula dell'operazione

Chico Francisco Conceicao arriva alla Juventus per sette milioni più due di bonus: la squadra bianconera ha raggiunto l'accordo con il Porto dopo che nelle scorse ore il club portoghese non aveva convocato il giocatore per l'ultima gara di campionato, in vista dell'imminente passaggio ai bianconeri che potrebbe diventare ufficiale tra lunedì 26 e martedì 27 agosto.

La formula lascia pensare che nell'estate del 2025 Juventus e Porto si potrebbero rimettere a sedere per valutare una permanenza del giocatore portoghese anche per il prossimo futuro: per Chico c'è una clausola da 30 milioni in vigore dalla prossima estate.

Conceicao è un classe 2002 che può giocare sia a destra che a sinistra, ma è stato utilizzato nella corsia di destra per giocare con il mancino verso la zona centrale del campo.

Alla Juventus piace anche Sancho: si lavora per il prestito

Nelle scorse ore si è parlato di una trattativa ben avviata per Jadon Sancho con Manchester United: con il passare dei giorni e l'avvicinamento della chiusura del mercato potrebbe essere un'ipotesi percorribile ma la Juventus vorrebbe provare a portare l'inglese a Torino in prestito con obbligo di riscatto. L'ingaggio è la parte più complessa dell'operazione, visto che Sancho guadagna quasi 20 milioni di euro lordi.