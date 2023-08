Chiellini compare sul monte di lancio del baseball, sorpresa a Los Angeles: “Perfect strike” Giorgio Chiellini ha esultato dopo aver lanciato per i Los Angeles Angels di baseball, tra gli applausi del pubblico: “I did a good job”.

A cura di Paolo Fiorenza

Stanotte i Los Angeles Angels, squadra di Major League Baseball, erano attesi dall'impegno casalingo contro i San Francisco Giants. Tutto si aspettavano gli spettatori dell'Angel Stadium di Anaheim tranne che di veder spuntare con la maglia della franchigia californiana un altro volto noto dello sport losangelino, ovvero Giorgio Chiellini. Il 38enne difensore ex Juve si è diretto – dopo un briefing a bordo campo – sul monte di lancio, dove si è esibito nel classico gesto dei pitcher, dando il via alla partita.

Chiellini non ha cambiato sport, milita sempre nel Los Angeles FC, con cui l'anno scorso ha vinto il campionato di calcio al primo colpo e con cui sta facendo benissimo anche in questa stagione. Il toscano è stato invitato dagli Angels ad effettuare il primo lancio – ovviamente simbolico – del match contro i Giants e si è mostrato assolutamente a suo agio nel ruolo, grazie al suo ottimo inglese ma soprattutto all'empatia travolgente con cui sta vivendo l'esperienza oltreoceano.

Applauditissimo dai tifosi californiani, il campione d'Europa è salito sul monte e ha cercato di fare del suo meglio per far arrivare la pallina a destinazione, ovvero nel guantone del ricevitore: missione riuscita, con grande soddisfazione personale. "I did a good job", ha poi detto al catcher degli Angels che è andato a complimentarsi con lui e lo ha gratificato con un "perfect strike, right down the middle", dopo che in precedenza gli aveva consigliato di lanciare con "angle up", indicazione seguita alla perfezione da Giorgio.

Il tutto è stato documentato sui social da entrambe le franchigie losangeline. La squadra di Chiellini è attesa sabato prossimo dalla partita contro i messicani del Monterrey, match valido per i quarti di finale di Leagues Cup, la competizione dove Messi sta facendo sfracelli con l'Inter Miami. Nelle due gare precedenti del torneo, il Los Angeles FC ha vinto 4-0 e 7-1, confermando l'ottimo momento che lo vede al secondo posto nella Western Conference di Major League.

In entrambe le partite Chiellini è stato titolare ed è stato sostituito dopo 20 minuti nel secondo tempo, in quella che ormai è la gestione abituale dell'allenatore Cherundolo. L'obiettivo è avere il difensore toscano al meglio fisicamente nelle partite che contano a fine stagione, quando auspicabilmente il Los Angeles sarà ancora lì a giocarsi qualcosa di importante.