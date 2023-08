Messi stupisce anche se stesso: punizione mostruosa in Dallas-Inter Miami Leo Messi continua a fare la differenza in modo mostruoso con l’Inter Miami. L’argentino ha segnato una doppietta contro Dallas nei quarti di League Cup, il gol del 4-4 è stato splendido.

A cura di Alessio Morra

Leo Messi si sta divertendo un mondo negli Stati Uniti, segna a raffica, è sempre decisivo e con i suoi gol ha portato ai quarti di finale della Coppa di Lega. L'argentino ha realizzato una doppietta favolosa contro il Dallas e il gol del clamoroso 4-4 quasi allo scadere ha portato a oltranza l'incontro, che ai rigori è stato vinto dall'Inter Miami, che continua la sua corsa verso un posto per la Champions League della Concacaf.

Una partita importante, da dentro o fuori, per l'Inter Miami, che in campionato è ultima nella propria Conference, e che per provare ad accedere alla Champions deve vincere la League Cup. A Dallas la partita è stata meravigliosa. Messi apre e chiude. Leo segna al 6′ il gol dell'1-0 e soprattutto all'85' quello del 4-4! Un gol meraviglioso, ancora su punizione, che fa impazzire pure Beckham. Il pari porta le due squadre ai rigori, dove prevale l'Inter Miami che si è imposto per 5-3. Qualificazione per i quarti ottenuta, avversario, per il momento, ancora sconosciuto. Ma intanto si va avanti e l'immensità di Messi continua a vedersi.

I numeri sono piuttosto esplicativi. Messi ha trasformato l'Inter Miami, che nelle nove partite precedenti il suo arrivo non era mai riuscito a vincere. Da quando c'è Leo, che pochi mesi fa ha vinto da grande protagonista i Mondiali con l'Argentina, l'Inter Miami ha solo vinto. Ha disputato match solo di coppa e ha avuto un percorso netto: 2-1 al Cruz Azul, 4-0 all'Atlanta United, 3-1 all'Orlando City e ora successo ai rigori su Dallas dopo un pirotecnico 4-4.

Messi spadroneggia. Quattro partite e sette gol, oltre a un assist. Due reti su punizione, una più bella dell'altra. Naturalmente quattro vittorie ed è sempre stato nominato Man of the Match. E a Miami, non solo Beckham, sperano che questo sia solo l'inizio. Intanto il mese di agosto prevede sfide di coppe, c'è anche la semifinale di coppa americana con il fortissimo Cincinnati, e l'esordio vero e proprio in MLS contro Charlotte.