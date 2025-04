video suggerito

Chi va ai playoff Serie C 2025: tabellone, squadre, e date delle partite I playoff di Serie C prenderanno il via domenica 4 maggio, parteciperanno 28 squadre solo una si aggiungerà a Entella, Avellino e una tra Padova e Vicenza, già promosse in Serie B.

A cura di Alessio Morra

Manca pochissimo al termine del campionato regolare della Serie C. Alcuni verdetti sono stati già definiti. Entella e Avellino sono tornati in Serie B. La terza squadra a ottenere la promozione diretta sarà una tra Padova e Vicenza. Il Clodiense è retrocesso tra i dilettanti, così come Turris e Taranto, che sono state escluse dal campionato. La terza a scendere sarà una tra Sestri Levante e Legnago. Poi ci saranno playoff e playout, che hanno regole precise e che decreteranno l'ultima promossa in Serie B e cinque squadre che retrocederanno tra i dilettanti.

Le squadre qualificate ai playoff di Serie C

Ventotto squadre giocheranno i playoff. La seconda e la terza classificata di ognuno dei tre gironi saltano i primi due turni di spareggio e iniziano il proprio cammino dai quarti di finale (la seconda) e dal primo turno nazionale (la terza). Mentre la quarta scatterà dal secondo turno di spareggi degli spareggi. Le squadre classificate dal quinto al decimo posto di ogni girone inizieranno giocando gli spareggi il 4 maggio. Alle ventisette squadre classificate in base alla propria classifica si aggiunge anche il Rimini, vincitore della Coppa Italia di categoria.

Quando si giocano i playoff di Serie C 2024/2025: il calendario

Spareggi: primo turno: 4 maggio

Spareggi: secondo turno: 7 maggio

Playoff fase nazionale

Primo turno: 11 maggio (andata), 14 maggio (ritorno)

Quarti: 18 maggio (andata), 21 maggio (ritorno)

Final Four

Semifinali: 25 maggio (andata), 28 maggio (ritorno)

Finale: 2 giugno (andata), 7 giugno (ritorno)

Il tabellone dei playoff e gli incroci dei gironi

La prima fase dei playoff prevede due turni basati su sfide con squadre dello stesso girone. Successivamente si procede alla fase nazionale, alla quale prendono parte le seconde e terze classificate dei tre gironi, più il Rimini e le sei squadre che superano i primi due turni.

Girone A

Primo turno

5ª classificata – 10ª classificata

6ª classificata – 9ª classificata

7ª classificata – 8ª classificata

Secondo turno

4ª classificata – 7ª/8ª classificata

5ª/10ª classificata – 6ª/9ª classificata

Girone B

Primo turno

5ª classificata – 10ª classificata

6ª classificata – 9ª classificata

7ª classificata – 8ª classificata

Secondo turno

4ª classificata – 7ª/8ª classificata

5ª/10ª classificata – 6ª/9ª classificata

Girone C

Primo turno

5ª classificata – 10ª classificata

6ª classificata – 9ª classificata

7ª classificata – 8ª classificata

Secondo turno

Crotone (4ª classificata) – 7ª/8ª classificata

5ª/10ª classificata – 6ª/9ª classificata

Fase nazionale

Primo turno

da definire – Feralpi Salò (3ª classificata Girone A)

da definire – Torres (3ª classificata Girone B)

da definire – Monopoli (3ª classificata Girone C)

da definire – Rimini (vincitore Coppa Italia)

da definire – da definire

Quarti

da definire – 2ª classificata Girone A

da definire – Ternana (2ª classificata Girone B)

da definire – Audace Cerignola (2ª classificata Girone C)

da definire – da definire

Semifinali: andata e ritorno tra le vincenti dei quarti

Finale: il 2 e 7 giugno con le vincenti delle semifinali

Come funzionano i playoff di Serie C e chi va in Serie B, il regolamento

I playoff di Serie C dunque vedono nei primi due turni sfidarsi squadre degli stessi gironi (dalla quarta alla decima). Le due squadre che accedono alla fase nazionale per ogni raggruppamento vanno ad aggiungersi alla seconda e alla terza classificata e al Rimini. Andrà, così, a formarsi un tabellone dai quarti in poi che porterà fino alla finale. Chi la vincerà sarà in Serie B nella stagione 2025-2026.

Chi gioca i Playout di Serie C: accoppiamenti e date delle partite

Regolamento semplice per quanto riguarda i playout di Serie C. Le squadre classificate tra la 16ª e la 19ª posizione dei Gironi A e B si sfideranno tra andata e ritorno. Quelle che prevarranno saranno ancora tra i professionisti, le perdenti scenderanno in Serie D. Diversa la situazione per il Girone C che ha già due squadre di fatto retrocesse (quelle fallite) e vivrà un solo playout tra la 17ª e la 18ª classificata.

Girone A

16ª classificata – Caldiero Terme (19ª classificata)

17ª classificata – 18 ª classificata

Girone B

16ª classificata – 19ª classificata

17ª classificata – 18 ª classificata

Girone C

17ª classificata – 18 ª classificata