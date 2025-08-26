Chi è Rio Ngumoha, il sedicenne del Liverpool che ha deciso la partita contro il Newcastle

Newcastle-Liverpool si candida già per essere una delle partite più belle della stagione per l'intensità, i gol, le sorprese e il finale folle che ha regalato la vittoria ai Reds. È successo di tutto nei 90 minuti ma la vera magia è accaduta alla fine dei lunghissimi 11 minuti di recupero che hanno incastonato nella storia il nome di Rio Ngumoha, il sedicenne che ha deciso la partita con la sua rete al debutto assoluto in Premier League, appena 4 minuti dopo il suo ingresso: è il più giovane marcatore della storia del Liverpool, consacrato già da tempo come promessa e salito alla ribalta in una notte indimenticabile.

Tra pochi giorni compirà 17 anni e potrà firmare il suo primo contratto da professionista, proprio nella settimana in cui è diventato il nuovo idolo della Kop. Non gli sono tremate le ginocchia quando Slot gli ha concesso pochi minuti in una partita tesissima e neanche quando si è ritrovato davanti alla porta con il pallone grazie a un velo di Szoboszlai che gli ha regalato il momento più importante della sua giovanissima carriera, appena cominciata ma già riempita di ambizioni e sogni come quello di vincere il Pallone d'Oro.

Rio Ngumoha è il nuovo gioiellino del Liverpool

L'inglese è nato il 29 agosto 2008 a Londra e si è costruito un percorso da predestinato. Ha cominciato a giocare ad appena 8 anni nell'Academy del Chelsea dove ha stregato Terry: secondo l'ex capitano dei Blues un ragazzino così forte non si vedeva da tempo e anche il Liverpool è stato dello stesso avviso quando lo ha tesserato nel 2024, impressionato dalle sue magie nella Premier League Cup. Uno scippo che oggi fa storcere il naso ai londinesi, rimasti anche loro a bocca aperta per il gol all'esordio del giovane campioncino. Il suo ruolo naturale è quello di esterno d'attacco e agisce sulla sinistra, ma in passato ha ricoperto diverse posizioni grazie alla sua grande capacità di adattamento.

I Reds hanno subito capito di avere tra le mani un giovane campione, tanto da inserirlo subito in prima squadra. Ma per l'esordio in Premier League ha dovuto attendere questa stagione, ricompensando la sua pazienza con qualcosa di inimmaginabile. In una notte è diventato il più giovane marcatore della storia del Liverpool con i suoi 16 anni e 361 giorni e anche il giocatore che ha deciso la delicata partita contro il Newcastle al 100′ (con i Magpies che avevano pareggiato nonostante l'inferiorità numerica per tutta la ripresa). Il suo volto adesso è ovunque, tutti conoscono il suo nome e lo acclamano. Ma d'altronde il piccolo Rio Ngumoha ha sempre avuto le idee chiare: "Credo che un giorno potrò vincere il Pallone d’Oro. Voglio essere considerato uno dei migliori giocatori di sempre e diventare una leggenda". Un progetto ambizioso, ma il primo passo è stato compiuto con successo.