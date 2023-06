Chi è Isabel Haugseng Johansen, la fidanzata di Haaland con un passato da calciatrice Isabel Haugseng Johansen è la fidanzata di Haaland centravanti del Manchester City e pericolo numero uno per l’Inter in vista della finale di Champions.

A cura di Marco Beltrami

Erling Haaland è lo spauracchio numero uno della difesa dell'Inter in vista della finale di Champions League. L'attaccante ha segnato 52 gol in 52 presenze nella prima stagione al Manchester City e ha ammesso scherzosamente che il pallone è la sua fidanzata. In realtà accanto al formidabile centravanti norvegese c'è una compagna in carne ed ossa, con i due che si conoscono da tantissimo tempo. Stiamo parlando di Isabel Haugseng Johansen, che tra l'altro vanta un passato da ex calciatrice.

Chi è Isabel Haugseng Johansen, ex calciatrice e fidanzata di Haaland

Ma chi è dunque la fidanzata di Erling Haaland, Isabel Haugseng Johansen? Questa ragazza norvegese con il passare del tempo è sempre più una presenza fissa al fianco dell'attaccante. La 19enne è legata al terminale del Manchester City anche dalla passione per il calcio. Infatti Isabel ha giocato a pallone per la squadra locale del Bryne sin dalla giovanissima età. Ed è qui che ha conosciuto Erling condividendo con lui l'accademia del club.

Una fonte al The Sun ha dichiarato a proposito di lei: "Isabel è famosa per la sua bellezza in Bryne. Si conoscono da sempre con Erling". La popolarità non interessa a questa ragazza che dopo l'ufficialità della relazione con il giocatore ha deciso di sospendere i suoi canali social. Lavora attualmente come commessa part-time in un negozio di moda ed è molto riservata.

La storia d'amore tra Isabel e Haaland

Isabel ed Erling dunque si conoscono sin dai tempi del Byrne, con il centravanti che ha poi iniziato la sua escalation trasferendosi al Molde. La ragazza ha fatto capolino sugli spalti dello stadio di Dortmund con la sua famiglia, a confermare la serietà della relazione. Proprio in Germania infatti sarebbero iniziate le frequentazioni tra i due che poi sono stati visti lo scorso inverno a Marbella in vacanza mentre si svolgevano i Mondiali, con il bomber rimasto fuori dalla rassegna iridata con la sua Norvegia.

Molto affiatati, da allora i fidanzati si sono mostrati maggiormente in pubblico, facendosi immortalare anche alla vigilia di Capodanno in un locale di Manchester e poi in Oxford Street dove hanno festeggiato pare il nuovo super contratto del giocatore con la Nike. A quanto pare il rapporto è molto forte, con Isabel che si sposta costantemente per stare vicino al suo Erling. Un'altra fonte ha poi spiegato al The Sun: "Erling ha il mondo ai suoi piedi e le donne fanno la fila per essere la sua compagna. Ma è un ragazzo molto sensibile e ha perfettamente senso che sia con una ragazza della sua città natale che conosce da anni. Deve potersi fidare delle persone della sua vita e concentrarsi solo sul calcio".