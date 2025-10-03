Chi è Berke Özer il portiere che ha parato tre rigori alla Roma: aveva fatto una promessa alla fidanzata

Berke Özer ha visto la sua popolarità schizzare alle stelle dopo i tre rigori parati in Roma-Lille. Nel match di Europa League che ha visto la squadra francese imporsi 1-0 all'Olimpico il portiere turco è riuscito a disinnescare due volte Dovbyk e una Soulé, dopo che l'arbitro ha deciso di far ripetere il penalty. Una serata indimenticabile per il classe 2000 che nella formazione transalpina ha raccolto l'eredità di Chevalier, diventato a sua volta l'erede di Donnarumma al PSG. Come ha fatto? Oltre alla volontà di riscattare un inizio di stagione non semplice, Berke Özer aveva una motivazione particolare, grazie alla sua fidanzata.

Chi è Berke Özer, il portiere del Lille che ha parato tre rigori alla Roma

Se già parare un rigore è un'impresa tutt'altro che semplice, figuriamoci pararne tre in tre minuti, a due giocatori diversi. Eppure Özer ci è riuscito, sia quando l'arbitro ha deciso di far ripetere il rigore per un'invasione di area di un compagno, sia quando lui si è fatto pizzicare più avanti rispetto alla linea di porta. Due tuffi alla sinistra per dire no a Dovbyk e uno alla sua destra quando Soulé ha deciso di cambiare traiettoria. Un triplice intervento eccezionale per questo ragazzo che, dopo aver vestito le maglie di numerosi club in patria, comprese quelle di Fenerbahce, Eyupspor e Umraniyespor, con parentesi in Portogallo e Belgio, ha deciso nella scorsa estate di trasferirsi al Lilla. La società francese, rimasta orfana di uno dei portieri più bravi di Francia, ha deciso di puntare su di lui con un investimento da 4.5 milioni di euro.

Le prestazioni di Özer al Lille dopo Chevalier

Inizio non semplice per Berke che, prima della sfida con la Roma, aveva subito 13 gol in 7 partite collezionando un solo clean sheet. Poi però ecco la notte magica dell'Olimpico per questo ragazzone che al suo attivo ha anche due presenze nella nazionale maggiore turca, in cui è approdato dopo tutta la trafila in quelle giovanili. Il suo allenatore Bruno Genesio ha commentato così la prova dell'estremo difensore: "Berke è arrivato dopo un portiere come Chevalier, uno dei migliori in Francia. Non è una cosa facile. Da giovane e poco conosciuto ha cambiato Paese, lingua, abitudini di allenamento. Sono sfide davvero complicate".

Anche Genesio è rimasto molto colpito da quanto accaduto: "Berke Özer ha parato tre rigori di fila. In vita mia non avevo mai visto una cosa del genere. Sono stati momenti difficili. Già nella partita contro il Lorient aveva neutralizzato un penalty. Per lui parare rigori sembra quasi un hobby. Ma riuscirci in Europa è qualcosa di straordinario".

La promessa alla fidanzata

E il diretto interessato? Berke Özer, entusiasta e quasi incredulo, ha raccontato un retroscena relativo alla fidanzata ai microfoni di Canal+: "È stata una serata folle. Prima della partita ho promesso alla mia fidanzata che non avrei preso gol. Mi ha detto che era un po’ che non facevo un clean sheet. Non pensavo che sarebbe stato così difficile, ma alla fine ce l’ho fatta. Non so nemmeno come ho fatto, per essere sincero. Se ce ne fosse stato un quarto, avrei potuto pararlo anche quello. Ma è stata una serata incredibile per la squadra. Dentro di me, quello che conta sono i tre punti, non i tre rigori parati".