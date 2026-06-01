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L’attaccante della Giordania invita scelleratamente a pressare il portiere, la Svizzera segna in tre passaggi

L’attaccante della Giordania Musa Al-Taamari è diventato virale non per il motivo che avrebbe voluto: il suo scellerato invito a un pressing evidentemente non preorganizzato ha portato al gol della Svizzera in appena tre passaggi e poco più di dieci secondi.
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A cura di Paolo Fiorenza
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Nelle ultime ore è diventata virale l'azione che ha portato al secondo gol della Svizzera nell'amichevole giocata domenica contro la Giordania e vinta 4-1. Lo scellerato invito a un pressing evidentemente non preorganizzato da parte dell'attaccante giordano Musa Al-Taamari, contro le disposizioni ben più prudenti del suo CT Jamal Sellami, si è tradotto nella rete del 2-o realizzata dall'ex bolognese Ndoye in poco più di 10 secondi e tre passaggi. Il video dell'episodio si è diffuso sui social, con annessi commenti beffardi nei confronti del 28enne calciatore del Rennes.

Svizzera-Giordania è stata giocata al Kybunpark di San Gallo sotto una pioggia battente. Era l'ultima uscita delle due nazionali prima della partenza per gli Stati Uniti per i Mondiali 2026: sono entrambe qualificate. Il risultato è stato sbloccato da Embolo su rigore al 28′, poco dopo è arrivato il raddoppio di Ndoye, lanciato in contropiede a campo aperto dal suo ex compagno nel Bologna Aebischer. Il tutto frutto della condotta apparsa improvvisata di Al-Taamari.

Le telecamere hanno inquadrato l'attaccante esterno che milita in Ligue 1 sbracciarsi verso i suoi compagni, invitandoli in maniera molto plateale a gettarsi in massa in avanti per portare un pressing altissimo alla Svizzera in occasione di un rinvio dal fondo. "Dai ragazzi, stiamo perdendo, salite!", questo è stato il senso del messaggio lanciato da Al-Taamari, che per primo si è portato al limite dell'area elvetica, seguito a quel punto da quattro compagni.

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Tuttavia in quel momento tutto quello che poteva andate storto lo ha fatto: appena Akanji ha battuto la rimessa passando il pallone al portiere Mvogo, Al-Taamari si fiondato verso di lui, ma l'estremo difensore ha superato tutto il pressing giordano con un solo passaggio in verticale ad Aebischer. Il calciatore attualmente al Pisa è avanzato fino a centrocampo e poi ha servito in profondità Ndoye, che tutto solo non ha avuto problemi a battere Abulaila. La partita è poi finita 4-1 per la squadra allenata da Murat Yakin: le altre due reti svizzere sono state messe a segno da Xhaka su rigore nel recupero del primo tempo e da Fassnacht al 79′. Di Al Fakhouri al 52′ la rete della bandiera della squadra giordana.

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