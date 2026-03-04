Che fine ha fatto Dele Alli dopo l’esperienza al Como: il Tottenham gli offre una possibilità

Dele Alli si sta allenando nel centro sportivo del Tottenham. Il club londinese, che aveva lanciato il centrocampista, gli tende una mano per consentirgli di ritrovare la condizione fisica.

L'ingresso in campo, l'espulsione e tanta panchina. L'esperienza di Dele Alli con la maglia del Como di Fabregas si può riassumere più o meno in questo modo. Nella passata stagione l'ex stella del calcio inglese era approdato in Italia nella squadra del tecnico spagnolo per rilanciare la propria carriera. Una forma fisica da recuperare e una condizione generale non esattamente perfetta però, hanno fatto di quell'esperienza di Dele Alli in Italia un autentico incubo.

Un anno fa, il 15 marzo scorso, la sua ultima partita da professionista contro il Milan: 9 minuti prima dell'espulsione. Da quel momento in poi nessuno ha avuto più notizie del giocatore che dal punto di vista sportivo deve ancora ritrovarsi. Non ci sono state squadre che hanno puntato su di lui e infatti anche nella scorsa estate, così come nel mercato invernale, Dele Alli è rimasto svincolato. Per questo motivo proprio il Tottenham gli ha voluto tendere una mano e secondo quanto riferisce ‘The Athletic', il giocatore si sta allenando presso il centro sportivo degli Spurs.

Dele Alli in campo prima di Tottenham–Arsenal di febbraio.

Al centrocampista inglese è stato permesso di allenarsi su un campo dell'Academy a Hotspur Way, ovvero il luogo dove si trova il centro sportivo della squadra londinese nell'Hertfordshire, per alcune settimane mentre continua a cercare un nuovo club. In tanti hanno visto il giocatore lavorare duramente con un un tecnico che si occupa solo di lui concentrato sulla sua condizione fisica. Un modo per il Tottenham di venire incontro a un ragazzo cresciuto ed esploso proprio agli Spurs e a cui sta offrendo una mano per rilanciarsi nuovamente.

Dele Alli ha solo 29 anni e ha la possibilità ancora di poter vivere alcune stagioni da protagonista se solo riuscisse a trovare il contesto giusto dove potersi esprimere sperando di tornare di nuovo ai livelli del Tottenham. Dele Alli era considerato uno dei grandi talenti del calcio inglese, il futuro della Nazionale. Per lui un'esplosione non indifferente prima che i riflettori si spegnessero completamente sul giocatore. Nell'ultimo mese Dele Alli si è preso le copertine di tutti i tabloid per aver perso oltre 150mila euro giocando a poker in un casinò di Londra. Per lui perdite di circa 25mila euro a notte.