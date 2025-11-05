Champions League, le partite di Inter e Atalanta in TV: orari e dove vederle

Oggi mercoledì 5 novembre sono in programmazione nove partite che chiudono il quarto turno di Champions League. Due sono in programma alle 18:45, le altre 7 (tra cui Inter-Kairat e Marsiglia-Atalanta) alle 21:00. La sfida di San Siro sarà in esclusiva su Prime, le altre su Sky.

Seconda parte della quarta giornata di Champions League iniziata martedì 4 novembre e che prosegue con la programmazione odierna di mercoledì 5 novembre. Tra le gare in tabellone anche quelle di due italiane, con l'Inter che ospita il Kairat Almaty e l'Atalanta nella tana del Marsiglia. La prima gara sarà in diretta TV e streaming su Amazon Prime mentre la seconda sarà ad uso esclusivo per gli abbonati di Sky.

L'Inter di Chivu riparte da tre vittorie consecutive in Europa ed è alla ricerca del quarto successo che di fatto la metterebbe cn un piede dentro agli ottavi di finale in attesa delle sfide di ben più alto spessore che attendono i nerazzurri. Rientrati anche in corsa scudetto con due vittorie consecutive in campionato che hanno scacciato la sconfitta polemica contro il Napoli. Di contro, un'Atalanta che sta faticando, con Juric che è già stato messo in discussione per gli altalenanti risultati tra cui la pessima sconfitta rimediata in casa con l'Udinese. In Europa, la Dea ha 4 punti figli di un successo una vittoria e un pareggio in 4 uscite. A Marsiglia sarà fondamentale fare risultato.

Oltre alle due italiane, entrambe impegnate alle 20:45 il palinsesto della seconda giornata di Champions League per il 4° turno prevede anche altre 9 gare, due alle 18:45 e le rimanenti 7 in contemporanea alle 21:00

Champions League oggi, le partite di mercoledì 5 novembre: gli orari

Gli slot d'orario anche per oggi mercoledì 5 novembre 2025 per le gare di Champions League i tabellone è doppio: 18:45 e 21:00. Nel primo gruppo ci sono in programma due match (Pafos-Villarreal e Qarabag-Chelsea) tutte le restanti alle 21:00. Ecco il programma al completo:

18:45

Pafos – Villarreal

Qarabag – Chelsea

Ajax – Galatasaray

Benfica – Leverkusen

Club Brugge – Barcellona

Inter – Kairat Almaty

Manchester City – Dortmund

Marsiglia – Atalanta

Newcastle – Ath. Bilbao

Dove vedere la Champions League in tv e streaming

Tutte le partite di oggi della Champions League si possono vedere su Sky trasmesse in TV in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport. Inoltre, grazie all'app SkyGo si possono guardare le partite disponibili in streaming su dispositivi mobili, così come sfruttando il servizio di NOW. Nello specifico, oggi tra le 9 gare in programma 8 sono a disposizione degli abbonati Sky, tranne Inter-Kairat Almaty che andrà in esclusiva su Prime Video per lo streaming e per la TV. C'è anche una partita in chiaro, visibile per tutti e si tratta di Manchester City-Borussia Dortmund che verrà trasmessa sul digitale terrestre al Canale otto, TV8 senza costi aggiuntivi. Lo stesso vale per lo streaming, su tv8.it sempre gratuitamente.