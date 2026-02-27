Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finale
Atalanta–Bayern Monaco è il sorteggio degli ottavi di finale di Champions per l'unica italiana ancora in tabellone dopo le eliminazioni di Juventus, Inter e Napoli. Tra il 10/11 marzo (andata) e il 17/18 marzo (ritorno) si saprà se l'Italia potrà ancora contare sulla ‘dea' per aggiungere punti alla classifica del Ranking Uefa stagionale e sperare di strappare un posto in più per avere ben cinque formazioni nella "Coppa dalle grandi orecchie". I nerazzurri disputeranno il primo round in casa poi andranno a Monaco di Baviera per fare l'impresa e passare ai quarti. La squadra di Raffaele Palladino attendeva solo la pallina stratta dall'urna di Nyon per sapere con certezza l'avversario da affrontare, considerato che era già noto il percorso in base alle proiezioni degli abbinamenti nella griglia tra le ultime 8 qualificate attraverso i playoff e le altre 8 teste di serie accoppiate (i tedeschi sono finiti nel lato sinistro del tabellone assieme all'Atalanta).
Il tabellone delle partite degli ottavi
Psg-Chelsea
Galatasaray-Liverpool
Real Madrid-Manchester City
Atalanta–Bayern Monaco
Newcastle-Barcellona
Atletico Madrid-Tottenham
Manchester City-Real Madrid
Barcellona-Newcastle
Bodo Glimt-Sporting Lisbona
Bayer Leverkusen-Arsenal
Atalanta vs Bayern Monaco: sfida Italia-Germania per il Ranking
La partita dell'Atalanta col Bayern Monaco è importante anche per il duello che vale punti preziosi per migliorare la posizione nel Ranking Uefa stagionale e far sì che l'Italia possa avere ancora una volta cinque squadre in Champions. Abbinamento tosto che a Bergamo hanno commentato così: "Arsenal o Bayern sono due squadre destinate a lottare per la Champions – le parole di Umberto Marino, direttore generale della ‘dea' a Sky Sport -. Cercheremo di essere l'Atalanta, affrontando il Bayern con voglia, con la spinta dei nostri tifosi e cercando di rendergli le cose difficili. Noi dobbiamo fare la gara della vita".
Il tabellone di Champions League: dagli ottavi alla finale
Detto dell'Atalanta, tra le sfide sorteggiate ci sono un paio di incroci che sembrano finali. È il caso del Paris Saint-Germain, detentore in carica del titolo, che affronta il Chelsea. Real Madrid-Manchester City è uno scontro tra giganti. Rimpianto Inter: avesse superato il Bodo Glimt, sarebbe stata abbinata allo Sporting Lisbona. Il Galatasaray che ha eliminato la Juve ha preso il Liverpool.
Quanto alla ‘dea', qualora dovesse passare il turno, ai quarti troverebbe un'altra big (Real Madrid o Manchester City) mentre in semifinale una tra PSG, Chelsea, Galatasaray o Liverpool. Di seguito la lista dei match verso la finalissima di Budapest (30 maggio):
Ottavi di finale
andata 10/11 marzo – ritorno 17/18 marzo
OF1 PSG-Chelsea
OF2 Galatasaray-Liverpool
OF3 Real Madrid-Manchester City
OF4 Atalanta-Bayern Monaco
OF5 Newcastle-Barcellona
OF6 Atletico Madrid-Tottenham
OF7 Bodo Glimt-Sporting Lisbona
OF8 Bayer Leverkusen-Arsenal
Quarti di finale
andata 7/8 aprile – ritorno 14/15 aprile
1. PSG-Liverpool vs Galatasaray-Liverpool
2. Real Madrid-Manchester City vs Atalanta-Bayern Monaco
3. Newcastle-Barcellona vs Atletico Madrid-Tottenham
4. Bodo Glimt-Sporting vs Bayer Leverkusen-Arsenal
Semifinali
andata 28/29 aprile – ritorno 5/6 maggio
Vincente QF 1 vs Vincente QF2
Vincente QF 3 vs Vincente QF4
Finale
Budapest, 30 maggio
Vincente SF 1 vs Vincente SF2
Quando si giocheranno le partite di Champions
In attesa che il calendario ufficiale della prossime partite sia ufficializzato, sulla carta si conoscono già le date delle sfide in programma che conducono alla finale. Eccole di seguito:
- Ottavi di finale
andata 10/11 marzo – ritorno 17/18 marzo
- Quarti di finale
andata 7/8 aprile – ritorno 14/15 aprile
- Semifinali
andata 28/29 aprile – ritorno 5/6 maggio
- Finale
Budapest, 30 maggio
Tutte le partite della Champions League 2025-2026 si disputeranno di martedì e di mercoledì, tranne la finale che si giocherà di sabato. Ogni club giocherà una volta il martedì e una volta il mercoledì.