Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finale

Atalanta–Bayern Monaco è il sorteggio degli ottavi di finale di Champions per l'unica italiana ancora in tabellone dopo le eliminazioni di Juventus, Inter e Napoli. Tra il 10/11 marzo (andata) e il 17/18 marzo (ritorno) si saprà se l'Italia potrà ancora contare sulla ‘dea' per aggiungere punti alla classifica del Ranking Uefa stagionale e sperare di strappare un posto in più per avere ben cinque formazioni nella "Coppa dalle grandi orecchie". I nerazzurri disputeranno il primo round in casa poi andranno a Monaco di Baviera per fare l'impresa e passare ai quarti. La squadra di Raffaele Palladino attendeva solo la pallina stratta dall'urna di Nyon per sapere con certezza l'avversario da affrontare, considerato che era già noto il percorso in base alle proiezioni degli abbinamenti nella griglia tra le ultime 8 qualificate attraverso i playoff e le altre 8 teste di serie accoppiate (i tedeschi sono finiti nel lato sinistro del tabellone assieme all'Atalanta).

Il tabellone delle partite degli ottavi

Psg-Chelsea

Galatasaray-Liverpool

Real Madrid-Manchester City

Atalanta–Bayern Monaco

Newcastle-Barcellona

Atletico Madrid-Tottenham

Manchester City-Real Madrid

Barcellona-Newcastle

Bodo Glimt-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen-Arsenal

Atalanta vs Bayern Monaco: sfida Italia-Germania per il Ranking

La partita dell'Atalanta col Bayern Monaco è importante anche per il duello che vale punti preziosi per migliorare la posizione nel Ranking Uefa stagionale e far sì che l'Italia possa avere ancora una volta cinque squadre in Champions. Abbinamento tosto che a Bergamo hanno commentato così: "Arsenal o Bayern sono due squadre destinate a lottare per la Champions – le parole di Umberto Marino, direttore generale della ‘dea' a Sky Sport -. Cercheremo di essere l'Atalanta, affrontando il Bayern con voglia, con la spinta dei nostri tifosi e cercando di rendergli le cose difficili. Noi dobbiamo fare la gara della vita".

Il tabellone di Champions League: dagli ottavi alla finale

Detto dell'Atalanta, tra le sfide sorteggiate ci sono un paio di incroci che sembrano finali. È il caso del Paris Saint-Germain, detentore in carica del titolo, che affronta il Chelsea. Real Madrid-Manchester City è uno scontro tra giganti. Rimpianto Inter: avesse superato il Bodo Glimt, sarebbe stata abbinata allo Sporting Lisbona. Il Galatasaray che ha eliminato la Juve ha preso il Liverpool.

Quanto alla ‘dea', qualora dovesse passare il turno, ai quarti troverebbe un'altra big (Real Madrid o Manchester City) mentre in semifinale una tra PSG, Chelsea, Galatasaray o Liverpool. Di seguito la lista dei match verso la finalissima di Budapest (30 maggio):

Ottavi di finale

andata 10/11 marzo – ritorno 17/18 marzo

OF1 PSG-Chelsea

OF2 Galatasaray-Liverpool

OF3 Real Madrid-Manchester City

OF4 Atalanta-Bayern Monaco

OF5 Newcastle-Barcellona

OF6 Atletico Madrid-Tottenham

OF7 Bodo Glimt-Sporting Lisbona

OF8 Bayer Leverkusen-Arsenal

Quarti di finale

andata 7/8 aprile – ritorno 14/15 aprile

1. PSG-Liverpool vs Galatasaray-Liverpool

2. Real Madrid-Manchester City vs Atalanta-Bayern Monaco

3. Newcastle-Barcellona vs Atletico Madrid-Tottenham

4. Bodo Glimt-Sporting vs Bayer Leverkusen-Arsenal

Semifinali

andata 28/29 aprile – ritorno 5/6 maggio

Vincente QF 1 vs Vincente QF2

Vincente QF 3 vs Vincente QF4

Finale

Budapest, 30 maggio

Vincente SF 1 vs Vincente SF2

Quando si giocheranno le partite di Champions

In attesa che il calendario ufficiale della prossime partite sia ufficializzato, sulla carta si conoscono già le date delle sfide in programma che conducono alla finale. Eccole di seguito:

Ottavi di finale

andata 10/11 marzo – ritorno 17/18 marzo

andata 10/11 marzo – ritorno 17/18 marzo Quarti di finale

andata 7/8 aprile – ritorno 14/15 aprile

andata 7/8 aprile – ritorno 14/15 aprile Semifinali

andata 28/29 aprile – ritorno 5/6 maggio

andata 28/29 aprile – ritorno 5/6 maggio Finale

Budapest, 30 maggio

Tutte le partite della Champions League 2025-2026 si disputeranno di martedì e di mercoledì, tranne la finale che si giocherà di sabato. Ogni club giocherà una volta il martedì e una volta il mercoledì.