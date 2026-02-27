Sorteggio Champions League, oggi l’Atalanta conoscerà l’avversaria degli ottavi: orario e dove vederlo in TV

L’Atalanta è l’unica squadra italiana presente al sorteggio degli ottavi di finale della Champions: dove vederlo e quali saranno le possibile avversarie dei nerazzurri.

Tra le 16 squadre presenti in questo sorteggio l'Atalanta è l'unica italiana rimasta: è la dea a rappresentare la Serie A negli ottavi di Champions League dopo l'eliminazione di Inter e Juventus agli spareggi. La Dea spera di continuare il suo cammino con un accoppiamento favorevole, anche se il tabellone nasconde grandi insidie che chiamano i ragazzi di Palladino a un'altra grande impresa. L'appuntamento con il destino è oggi, venerdì 27 febbraio, alle ore 12:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky e in streaming su Prime Video o sul sito della UEFA.

Le possibili avversarie dell'Atalanta agli ottavi: il tabellone della Champions

Il tabellone della Champions ha perso Inter e Juventus agli spareggi, uscite contro Bodo/Glimt e Galatasaray, e l'Atalanta resta l'unica rappresentante dell'Italia in questa fase a eliminazione diretta. I possibili scontri agli ottavi di finale sono determinati dal sorteggio che si è tenuto per gli accoppiamenti dei playoff: ogni club presente è collegato a due possibili rivali e dovrà capire solo da quale lato finirà.

L'Atalanta è attesa da un cammino molto arduo in ogni caso ed è difficile capire quale sia l'avversaria in cui sperare: da una parte c'è un'affascinante partita contro l'Arsenal, la squadra schiacciasassi di questa Champions che sogna di fare l'accoppiata vincente in Europa e in campionato. Dall'altra c'è il Bayern Monaco (la seconda classificata nella fase campionato), un cliente scomodo anche per chi come la Dea ha dimostrato di poter far male alle tedesche. Solo il meglio di questa competizione, un onore ma anche un peso per i bergamaschi che dovranno mettere in campo un'altra impresa per sperare di arrivare ai quarti di finale.

Dove vedere in TV il sorteggio

Il sorteggio per gli ottavi di finale si terrà oggi alle ore 12:00 a Nyon. Sarà trasmesso in diretta TV come di consueto da Sky, mentre per lo streaming ci sono diverse alternative: gli abbonati avranno a disposizione l'app di SkyGo, ma l'evento sarà anche su Now. In contemporanea per lo streaming c'è anche Prime Video, mentre il sorteggio verrà trasmessa in maniera totalmente gratuita anche su UEFA.com e sull'app ufficiale della Champions League.

Il tabellone della Champions League 2025/2026

Assieme all'Atalanta anche PSG, Galatasaray, Real Madrid, Newcastle, Atletico Madrid, Bodo/Glimt e Bayer Leverkusen sono le altre squadre che hanno avuto la meglio negli spareggi. Sono le ultime aggiunte al tabellone che accoglie già i club che sono finiti nelle prime otto posizioni della fase campionato di questa Champions, ossia Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City.