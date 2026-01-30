Sorteggi Champions League, i playoff in diretta LIVE: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta

Otto squadre hanno già staccato il pass per accedere agli ottavi di finale: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City hanno chiuso nelle prime otto posizioni della classifica. Dietro ci sono Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juve, Atletico Madrid, Atalanta e Bayer Leverkusen che al sorteggio saranno indicate come teste di serie perché sono le prime otto finite ai playoff in base al posizionamento dopo la fine della fase campionato. BorussiaDortmund, Olympiacos, Bruges, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt e Benfica sono invece le non teste di serie che chiudono la lista delle squadre passate agli spareggi.