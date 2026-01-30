Sorteggi Champions League, i playoff in diretta LIVE: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta

Oggi a Nyon andrà in scena il sorteggio per i playoff della Champions League: a partire dalle 12:00 Inter, Juventus e Atalanta conosceranno le avversarie che incontreranno agli spareggi per poter accedere agli ottavi di finale della competizione. Sono coinvolte tutte le squadre dal 9º al 24º posto, con le prime otto designate come teste di serie. I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18. Gli ottavi di finale verranno invece sorteggiati il 27 febbraio 2026.
Le date degli ottavi, quando si giocano le partite
Per gli ottavi di finale bisognerà attendere un po' di tempo. Il sorteggio per ottavi di finale, quarti di finale e semifinali si terrà il prossimo 27 febbraio, mentre le prime partite a eliminazione diretta di questa Champions League si giocheranno tra il 10/11 e 17/18 marzo 2026, con un calendario che sarà stabilito soltanto quando ci sarà il quadro completo delle partecipanti.
Come funziona il sorteggio dei playoff e i possibili incroci agli ottavi
Le sedici squadre qualificate ai playoff vengono abbinate in base alla loro posizione, formando quattro coppie di teste di serie e quattro coppie non teste di serie. Il vantaggio sta nell'affrontare la sfida di ritorno in casa. Le coppie vengono poi abbinate: 9 o 10 contro 23 o 24, 11 o 12 contro 21 o 22, 13 o 14 contro 19 o 20 e 15 o 16 contro 17 o 18. Il sorteggio determinerà quale, tra le due possibili avversarie, dovrà affrontare ogni club designato come testa di serie.
Si conoscono già anche i possibili percorsi per gli ottavi di finale: l'Inter potrebbe affrontare lo Sporting o il Manchester City, la Juventus il Liverpool oppure il Tottenham e l'Atalanta l'Arsenal o il Bayern Monaco, due favorite per la vittoria della competizione.
Le possibili avversarie di Inter, Juve e Atalanta
Le tre italiane qualificate agli spareggi rientrano tutte tra le teste di serie e potrebbero nascere incroci molto interessanti. L'Inter potrebbe affrontare il Benfica del grande ex José Mourinho, pronto a un ritorno emozionante a San Siro, oppure essere abbinata al Bodo Glimt per una trasferta tosta da affrontare le mese di febbraio. La Juventus potrebbe ritrovare il Galatasaray, riportando alla mente l'eliminazione del 2013, oppure il Club Brugge. L'Atalanta potrebbe invece essere chiamata alla grande sfida contro il Borussia Dortmund o avere un sorteggio più favorevole incontrando l'Olympiacos.
Il tabellone completo dei playoff: gli incroci
In base al piazzamento in classifica si conoscono già gli abbinamenti tra le coppie che saranno poi completati tramite il sorteggio.
- Real Madrid contro Bodo/glimt o Benfica
- Inter contro Bodo/glimt o Benfica
- Psg contro Monaco o Qarabag
- Newcastle contro Monaco o Qarabag
- Juventus contro Bruges o Galatasaray
- Atletico Madrid contro Bruges 0 Galatasaray
- Atalanta contro Borussia Dortmund 0 Olympiacos
- Bayer Leverkusen contro Borussia Dortmund 0 Olympiacos
Le squadre qualificate agli ottavi e agli spareggi
Otto squadre hanno già staccato il pass per accedere agli ottavi di finale: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City hanno chiuso nelle prime otto posizioni della classifica. Dietro ci sono Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juve, Atletico Madrid, Atalanta e Bayer Leverkusen che al sorteggio saranno indicate come teste di serie perché sono le prime otto finite ai playoff in base al posizionamento dopo la fine della fase campionato. BorussiaDortmund, Olympiacos, Bruges, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt e Benfica sono invece le non teste di serie che chiudono la lista delle squadre passate agli spareggi.
Dove vedere i sorteggi dei playoff di Champions League in tv e diretta streaming
I sorteggi per i playoff di Champions League cominceranno alle ore 12:00 e saranno visibili integralmente in diretta TV su Sky, attraverso i canali Sky Sport 24 e Sky Sport Uno) e su Prime Video. Per la diretta streaming ci saranno SkyGo e NOW per tutti gli abbonati, mentre il sito ufficiale della UEFA trasmetterà la diretta streaming gratuita.