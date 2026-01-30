Sorteggio Champions, Inter-Bodo, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia: quando si giocano

Inter, Juventus e Atalanta affronteranno Bodo, Galatasaray e Borussia Dortmund ai playoff di Champions League, con la gara di ritorno in casa: quando si giocheranno gli spareggi.

Inter, Juventus e Atalanta hanno scoperto il percorso da affrontare per raggiungere gli ottavi di finale: i sorteggi dei playoff di Champions League hanno regalato alle tre italiane incroci interessanti con Bodo/Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund. Saranno queste le tre avversarie che affronteranno negli spareggi con la speranza di accedere al turno successivo e continuare il loro percorso nella competizione europea.

I nerazzurri hanno evitato il doppio scontro con il Benfica di José Mourinho che dovrà vedersela invece con il Real Madrid, ma dovranno affrontare una trasferta ostica in Norvegia con un campo sintetico e il clima rigido che sarà un fattore per la squadra di casa. Spalletti con i bianconeri incontrerà i turchi di Victor Osimhen che proprio con lui ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera, mentre Palladino è stato il più sfortunato con la sfida andata e ritorno con i tedeschi.

Il tabellone completo della Champions League

Sorteggio playoff Champions, le avversarie delle italiane

L'Atalanta ha avuto il sorteggio più duro, ma come le altre italiane beneficerà della gara di ritorno in casa che porterà un piccolo vantaggio almeno dal punto di vista psicologico e ambientale: i bergamaschi se la vedranno contro il Borussia Dortmund, una partita di alto profilo che rappresenta una grande sfida per il progetto dei nerazzurri che vogliono fare bene in Europa anche dopo l'addio di Gasperini. La Juventus invece è stata sorteggiata con il Galatasaray che conta al suo interno tante vecchie conoscenze del calcio italiano, a cominciare da Osimhen che ritroverà sulla panchina opposta Spalletti, l'allenatore che più di tutti lo ha aiutato a rendere al meglio. Sarà una trasferta sentita che riporterà alla mente i ricordi del 2013, quando i bianconeri furono eliminati dai turchi giocando su un campo disastrato che suscitò grandi polemiche.

L'Inter dovrà affrontare invece la trasferta più ostica, quella che ha fatto cadere anche il Manchester City appena due settimane fa. In casa del Bodo/Glimt tutto può accadere, soprattutto a causa del campo sintetico al quale le squadre europee sono poco abituate, ma anche in questo caso il ritorno a San Siro potrebbe essere un fattore da non sottovalutare per mettere entrambi i piedi agli ottavi di finale.

Tutte le partite dei playoff di Champions

Le date degli spareggi

I playoff della Champions League si giocheranno nel mese di febbraio e le italiane, in quanto teste di serie, potranno giocare la gara di ritorno in casa sfruttando un piccolo vantaggio. L'andata si giocherà tra il 17 e il 18 febbraio mentre il ritorno ci sarà la settimana seguente, il 24/25 febbraio. Il calendario completo verrà definito nelle prossime ore.