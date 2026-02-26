Solo l’Atalanta salva il calcio italiano da una figuraccia mai vista nella storia della Champions

L’Atalanta è l’unica squadra italiana che è riuscita a conquistare gli ottavi di Champions League: senza i bergamaschi l’Italia avrebbe spezzato una tradizione lunghissima.

La meravigliosa impresa dell'Atalanta ha salvato la faccia a tutto il calcio italiano. Nessuno si aspettava una rimonta del genere contro il Borussia Dortmund ma a Bergamo è accaduta la magia in una notte che nessuno dimenticherà: la Dea è l'unica squadra italiana rimasta in Champions League, l'unica in grado di accedere agli ottavi di finale portando avanti una tradizione che dura da 34 anni. Dal 1992 infatti l'Italia ha sempre portato una sua rappresentante alla fase a eliminazione diretta, una striscia positiva che rischiava di interrompersi in questa stagione sfortunatissima per tutti i club del nostro paese.

L'Atalanta salva l'Italia in Champions

I bergamaschi sono riusciti a ribaltare i playoff dopo la sconfitta dell'andata, un risultato clamoroso che gli permette di passare agli ottavi di finale e sognare ancora per un po'. È stato sicuramente lo spareggio che ha regalato più emozioni e anche l'unico che ha permesso all'Italia di essere presente ai sorteggi per la fase a eliminazione diretta: il Napoli è stato eliminato alla fine della fase a gironi, l'Inter ha perso le due partite contro il Bodo e la Juventus è arrivata a un passo dalla rimonta prima di piegare il capo contro il Galatasaray. Solo l'Atalanta è riuscita a superare indenne la prima fase permettendo al calcio italiano di respirare un po' evitando l'ecatombe totale.

La Dea porta avanti la tradizione inaugurata da quando esiste il moderno format della Champions League: dalla stagione 1992/93 (quando si è abbandonata definitivamente la vecchia Coppa dei Campioni) agli ottavi di finale è sempre arrivata una squadra italiana, una striscia positiva che rischiava di essere interrotta portando a una figuraccia a livello internazionale. Senza l'Atalanta sarebbe stato un disastro completo e ora le speranze sono tutte riposte nei nerazzurri, galvanizzati da una rimonta che ha pochi precedenti: è servita l'impresa per salvare la faccia e l'onore in una stagione deludente dove le italiane sono state strapazzate da avversarie inferiori sulla carta ma superiori su tutto il resto.