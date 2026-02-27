Ranking Uefa, Italia ancora viva: ecco cosa serve per avere la quinta squadra in Champions

Le speranze della Serie A di guadagnare punti su Spagna e Germania sono ancora reali nonostante il brutto colpo per le eliminazioni di Inter, Juventus e Napoli dalla Champions.

La stagione europea entra nel vivo con i sorteggi degli ottavi Champions, Europa League e Conference. Il tema che tiene banco è uno solo: come sta l’Italia nel Ranking Uefa 2025-2026 dopo le eliminazioni di Inter, Juventus e Napoli dalla Coppa? Ce la può (ancora) fare la Serie A per conquistare il quinto posto nella più importante competizione continentale per club? La risposta è sì, anche se la strada s'è messa in salita perché restiamo in lizza con quattro squadre ancora vive nel percorso europeo: l'Atalanta negli ottavi di Champions, Roma e Bologna negli ottavi di Europa League (sperando che in tabellone siano abbinate ad avversari differenti e non sia estratto il derby), Fiorentina agli ottavi di Conference.

La posizione dell'Italia nel Ranking Uefa dopo il turno di Coppe

L'obiettivo nel mirino è il secondo posto attualmente occupato dalla Germania e il fatto che la ‘dea' abbia battuto ed eliminato una tedesca (Borussia Dortmund) ha giocato a nostro favore. Quanto dista il piazzamento che spalanca le porte a un altro club in Champions, con tutto quel che ne consegue in termini economici? Il divario è di 213 punti, che potrebbe assottigliarsi ulteriormente nel prossimo turno ma, dopo i flop di ben 3 formazioni su 4 nella "Coppa dalle grandi orecchie" non sono ammessi più passi falsi. Bisogna viaggiare spediti almeno verso i quarti e oltre ancora, visto che la Spagna (3ª) è a +49 punti davanti all'Italia.

Ecco come si presenta al momento la classifica UEFA per club:

1. Inghilterra (9 squadre su 9) 22.291

2. Germania (5 squadre su 7) 17.570

3. Spagna (6 squadre su 8) 17.406

4. Italia (4 squadre su 7) 17.357

5. Portogallo (3 squadre su 5) 16.600

6. Francia (4 squadre su 7) 14.964

7. Polonia (3 squadre su 4) 14.125

8. Grecia (3 squadre su 5) 12.900

9. Cipro (2 squadre su 4) 11.906

10. Danimarca (1 squadra su 4) 11.750.

Come funziona il Ranking UEFA stagionale

Il ranking stagionale si basa sui punti ottenuti dalle squadre nelle tre competizioni: ogni vittoria e pareggio porta punti, con bonus per il passaggio del turno; il totale viene diviso per il numero di squadre partecipanti della nazione.

Le uscite di Inter, Juventus e Napoli dalla Champions sono un brutto colpo perché comportano meno possibilità di fare bonus punti pesanti, meno opportunità di semifinali o finali, meno effetto traino della competizione che assegna più punti rispetto all'Europa League e alla Conference.

Cosa serve all’Italia per sperare ancora nel quinto posto in Champions?

Alla luce del punteggio dell'Italia nella speciale classifica, cosa serve all'Italia per concorrere al quinto posto in Champions? Conti alla mano: almeno una semifinale in Champions dell'Atalanta; due squadre ai quarti in Europa League (almeno uno che scollina verso la semifinale); Fiorentina che punti alla finale di Conference. E se una tra Roma o Atalanta arrivasse addirittura in finale, lo scenario cambierebbe radicalmente. Di seguito la proiezione più ottimistica dei punti bonus per l'assalto al secondo posto:

Atalanta in semifinale Champions +4-5 punti bonus

in semifinale Champions +4-5 punti bonus Roma/Bologna in semifinale Europa League +2 punti

in semifinale Europa League +2 punti Fiorentina in finale Conference +1-2 punti

Tenendosi in una forchetta di 18-22 punti Uefa stagionali ci sarebbe la possibilità concreta di arrampicarsi dal quarto al secondo posto dietro ai club della Premier League, portando una squadra in più in Champions.