Sorteggi Europa League oggi con Roma e Bologna: orario e dove vederli in TV e diretta streaming
Oggi è giornata di sorteggi. E dunque è una giornata importante. Prima la Champions, poi l'Europa League. Le squadre qualificate per gli ottavi conosceranno i rispettivi avversari, ma soprattutto il tabellone che delineerà il percorso di chi arriverà fino alla finale. L'Italia in Europa League ha Roma e Bologna. I giallorossi hanno evitato i playoff, i rossoblu li hanno superati. Sulla carta potrebbe esserci un clamoroso derby di coppa.
Lione, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo e Roma sono le squadre qualificate direttamente per gli ottavi dopo la League Phase, alle magiche si sono aggiunte quelle che hanno superato i playoff, incluso il Bologna che ha eliminato il Brann Bergen. Oggi si sorteggiano gli ottavi, ma tutto il tabellone, che metterà dai lati opposti le squadre classificate (al 1°/2° posto, 3°/4°, 5°/6°, 7°/8°). La Roma è ottava e verrà abbinata al Friburgo.
Europa League, a che ora il sorteggio dei playoff: l'orario
Prima il sorteggio della Champions League, poi una breve pausa e si ripartirà con un altro sorteggio, quello dell'Europa League che si svolgerà sempre a Nyon, in Svizzera. La cerimonia prenderà il via alle ore 13, ma dopo qualche minuto arriverà l'estrazione con la conseguente creazione del tabellone.
Dove vedere i sorteggi dell'Europa League in tv e streaming
Il sorteggio degli ottavi di finale e del tabellone di Europa League si potrà vedere in diversi modi. Potranno farlo gli abbonati di Sky, su Sky Sport canale 200, ma anche quelli d NOW e Prime Video, usando lo streaming. Ma sarà possibile seguirlo anche in chiaro sui canali della Uefa, dal sito ufficiale al canale YouTube.
Le possibili avversarie di Roma e Bologna: pericolo derby
Il Bologna battendo il Brann si è qualificato per gli ottavi e sa che troverà o la Roma o il Friburgo. Sarà derby al cinquanta percento. Ma c'è un altro cinquanta percento per la Roma, che potrebbe sfidare il Genk. Qui di seguito le possibili alternative per il tabellone.
- Ferencvaros vs Porto o Braga
- Panathinaikos vs Midtjylland o Betis
- Genk vs Friburgo o Roma
- Celta Vigo vs Lione o Aston Villa
- Stoccarda vs Braga o Porto
- Nottingham Forest vs Betis o Midtjylland
- Bologna vs Roma o Friburgo
- Lille vs Aston Villa o Lione
Quando si giocano gli ottavi di Europa League: le date
Gli ottavi di finale di Europa League si terranno nel mese di marzo. Le date saranno quelle del 12 e del 19 marzo, saranno di consueto due giovedì. Chissà se sarà davvero derby tra Roma e Bologna, sarebbe un peccato perché le squadre di Gasperini e Italiano hanno la chance di andare molto avanti entrambe.