Sorteggi Europa League oggi con Roma e Bologna: orario e dove vederli in TV e diretta streaming

Si effettua oggi il sorteggio degli ottavi e del tabellone di Europa League. Roma e Bologna potrebbero sfidarsi in un clamoroso derby agli ottavi. Diretta TV su Sky e in streaming su Prime e NOW dalle ore 13.

Oggi è giornata di sorteggi. E dunque è una giornata importante. Prima la Champions, poi l'Europa League. Le squadre qualificate per gli ottavi conosceranno i rispettivi avversari, ma soprattutto il tabellone che delineerà il percorso di chi arriverà fino alla finale. L'Italia in Europa League ha Roma e Bologna. I giallorossi hanno evitato i playoff, i rossoblu li hanno superati. Sulla carta potrebbe esserci un clamoroso derby di coppa.

Lione, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo e Roma sono le squadre qualificate direttamente per gli ottavi dopo la League Phase, alle magiche si sono aggiunte quelle che hanno superato i playoff, incluso il Bologna che ha eliminato il Brann Bergen. Oggi si sorteggiano gli ottavi, ma tutto il tabellone, che metterà dai lati opposti le squadre classificate (al 1°/2° posto, 3°/4°, 5°/6°, 7°/8°). La Roma è ottava e verrà abbinata al Friburgo.

Il tabellone dell’Europa League 2025–2026, possibile derby tra Roma e Bologna.

Europa League, a che ora il sorteggio dei playoff: l'orario

Prima il sorteggio della Champions League, poi una breve pausa e si ripartirà con un altro sorteggio, quello dell'Europa League che si svolgerà sempre a Nyon, in Svizzera. La cerimonia prenderà il via alle ore 13, ma dopo qualche minuto arriverà l'estrazione con la conseguente creazione del tabellone.

Dove vedere i sorteggi dell'Europa League in tv e streaming

Il sorteggio degli ottavi di finale e del tabellone di Europa League si potrà vedere in diversi modi. Potranno farlo gli abbonati di Sky, su Sky Sport canale 200, ma anche quelli d NOW e Prime Video, usando lo streaming. Ma sarà possibile seguirlo anche in chiaro sui canali della Uefa, dal sito ufficiale al canale YouTube.

Le possibili avversarie di Roma e Bologna: pericolo derby

Il Bologna battendo il Brann si è qualificato per gli ottavi e sa che troverà o la Roma o il Friburgo. Sarà derby al cinquanta percento. Ma c'è un altro cinquanta percento per la Roma, che potrebbe sfidare il Genk. Qui di seguito le possibili alternative per il tabellone.

Ferencvaros vs Porto o Braga

Panathinaikos vs Midtjylland o Betis

Genk vs Friburgo o Roma

Celta Vigo vs Lione o Aston Villa

Stoccarda vs Braga o Porto

Nottingham Forest vs Betis o Midtjylland

Bologna vs Roma o Friburgo

Lille vs Aston Villa o Lione

Quando si giocano gli ottavi di Europa League: le date

Gli ottavi di finale di Europa League si terranno nel mese di marzo. Le date saranno quelle del 12 e del 19 marzo, saranno di consueto due giovedì. Chissà se sarà davvero derby tra Roma e Bologna, sarebbe un peccato perché le squadre di Gasperini e Italiano hanno la chance di andare molto avanti entrambe.