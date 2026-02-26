Perché l’Italia può sperare di avere 5 squadre in Champions nonostante i flop di Inter, Juve e Napoli

Il nostro Paese ha superato il Portogallo nel Ranking Uefa e adesso è quarto. La vittoria dell’Atalanta contro i tedeschi è stata fondamentale: per agganciare il secondo posto e far scattare lo slot extra serve che Roma, Bologna e Fiorentina vadano avanti in Europa League e Conference.

Inter e Juventus sono state eliminate dalla Champions League ai playoff, non ce l'hanno fatta nemmeno ad accedere al tabellone degli ottavi. Un risultato sportivo durissimo per l'Italia, che aggiunge zavorra alle ambizioni di conquista della quinta squadra nella massima competizione europea per club. Ma per il Ranking Uefa del nostro Paese non tutto è perduto. Anzi il quarto posto raggiunto a discapito del Portogallo fa sì che una speranza ci sia ancora. E lo è grazie soprattutto alla qualificazione dell'Atalanta che è riuscita nell'impresa di ribaltare il risultato dell'andata (dal 2-0 di Dortmund al 4-1 di Bergamo) eliminando il Borussia. Proprio quest'ultimo esito è stato fondamentale perché serve a fermare l'emorragia di coefficiente provocata dall'uscita dalla Coppa e iniziata con il mancato accesso agli spareggi del Napoli (piazzatosi addirittura 30° al termine della fase a girone unico), seguito dalle sfortune di nerazzurri e bianconeri.

In questa ottica il successo della squadra di Palladino vale molto di più di un "semplice" passaggio del turno: ha anche un impatto importante sulla corsa al Ranking Uefa, fondamentale per il futuro delle squadre italiane nelle competizioni europee. Battere una formazione tedesca significa togliere punti preziosi alla Germania, attualmente davanti all’Italia (quarta) nella graduatoria utile a ottenere posti aggiuntivi nella prossima edizione della Champions. È stato come mettere un piede tra la porta così da tenere aperto uno spiraglio, per spalancarla serve anche che le altre formazioni della Serie A impegnate nelle coppe vadano il più avanti possibile. La Roma è già agli ottavi di Europa League, è fondamentale che anche Bologna e Fiorentina superino gli spareggi e accedono alla griglia delle qualificate (felsinei in assieme ai giallorossi, la Viola in Conference League).

Ecco come si presenta al momento la classifica UEFA per club:

1. Inghilterra (9 squadre su 9) 21.902

2. Germania (5 squadre su 7) 17.428

3. Spagna (6 squadre su 8) 17.031

4. Italia (4 squadre su 7) 16.857

5. Portogallo (3 squadre su 5) 16.600

6. Francia (4 squadre su 7) 14.535

7. Polonia (3 squadre su 4) 14.125

8. Grecia (3 squadre su 5) 12.500

9. Cipro (2 squadre su 4) 11.906

10. Danimarca (1 squadra su 4) 11.750

Con l’Inghilterra già certa di poter schierare almeno cinque squadre nella prossima stagione, il secondo slot extra resta conteso tra Italia, Spagna e Germania. In questo contesto, ogni vittoria continentale, non solo in Champions, ma anche in Europa League e Conference League, diventa determinante.