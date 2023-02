Castrovilli ha gli incubi su Juve-Fiorentina e prende a schiaffi la moglie nel sonno: “Io basita” Il gol annullato in Juventus-Fiorentina non è stato digerito nel migliore dei modi da Castrovilli. Ecco uno scherzoso retroscena della moglie Rachele.

A cura di Marco Beltrami

Gaetano Castrovilli è passato in pochi secondi dalla gioia incontenibile alla delusione cocente. Il centrocampista pugliese della Fiorentina era riuscito a trovare il suo primo gol stagionale in una sfida tutt'altro che banale, contro la Juventus. Una rete speciale per lui che sta cercando di ritrovare forma migliore e continuità dopo i tanti guai fisici. E invece Var e arbitro hanno annullato tutto, con buona pace delle proteste di "Castro" e dei suoi compagni.

Una perla quella del calciatore di Minervino, che con un tiro preciso di prima intenzione aveva trovato l'angolino e l'1-1 ammutolendo l'Allianz Stadium. Festa grande con tanto di balletto per Castrovilli celebrato anche dai compagni: tornare al gol per regalare un punto alla Fiorentina sul campo degli acerrimi rivali non è impresa da poco. Tutto però è stato vanificato dalla posizione irregolare di Ranieri, seppur millimetrica, riscontrata dal fuorigioco semiautomatico.

Pur non toccando il pallone, il difensore viola ha messo lo zampino nell'azione che ha portato al gol, andando a contrasto con Locatelli e impedendogli di intervenire. Nessun dubbio dunque dall'arbitro Fabbri che ha annullato la rete per un offside geografico. Possiamo solo immaginare lo stato d'animo di Castrovilli, che ha visto quel sogno che si era trasformato in realtà andare in frantumi nel boato di uno stadio che ha tirato dal canto suo un sospiro di sollievo. Mentre la panchina della Juventus e i giocatori esultavano grande amarezza per Castrovilli.

La storia di Rachele Risaliti, moglie di Castrovilli, su Juve–Fiorentina

Il calciatore ha vissuto dunque una serata, e poi una notte particolare. Chissà quante volte Gaetano ha pensato a quella rete annullata, che avrebbe potuto magari rappresentare la svolta della sua stagione. Una prova di quanto sia stato complicato per lui metabolizzare il tutto, arriva da un post caricato su Instagram, da sua moglie Rachele Risaliti. Quest'ultima in una delle sue stories ha scherzato su quanto accaduto e su una nottata abbastanza movimentata: "Comunque stanotte Gaetano pensava alla VAR e al gol annullato e ha pensato bene di darmi due schiaffi nel sonno, pensava fossi l'arbitro. Io basita". Il tutto accompagnato da emoticon con le risate.