Riecco Bonucci, filmato da un tifoso mentre litiga con un avversario: “Stai seduto!” Leonardo Bonucci che non scende in campo con la Juventus dal 10 novembre è stato protagonista di un siparietto con un avversario in occasione di Juve-Fiorentina.

A cura di Marco Beltrami

Un solo gol, ma tante emozioni. Juventus-Fiorentina è stata una sfida, come nelle aspettative, ricca di episodi. Non sono mancate nemmeno le polemiche, sia quelle interne in casa bianconera, che quelle tra le due squadre. Per quanto riguarda il primo caso, ha fatto molto rumore lo sfogo di Allegri contro i tifosi di casa presenti in tribuna colpevoli di aver fischiato alcuni giocatori. Per il secondo invece ad accendere gli animi è stato proprio la rete annulla a Castrovilli nel finale.

Il gran tiro del centrocampista di Minervino Murge aveva fatto scoppiare di gioia la panchina della Fiorentina, gettando nello sconforto quella della Juventus che si era vista raggiungere proprio in extremis. In pochi secondi però gli stati d'animo si sono ribaltati visto che il fuorigioco semiautomatico ha segnalato la posizione irregolare di Ranieri precedente al tiro vincente, e l'arbitro Fabbri ha constatato come il calciatore viola pur non toccando il pallone abbia partecipato all'azione ostacolando Locatelli.

Dopo l'annullamento dell'1-1, delusione infinita in casa Fiorentina e boato dell'Allianz Stadium per lo scampato pericolo. Nel frattempo però c'è stato anche qualche botta e risposta tra le due panchine, con quella della formazione ospite che è stata letteralmente beffata dopo essersi illusa e aver festeggiato la rete del potenziale 1-1. Ecco allora che è arrivata la vendetta da parte degli avversari che è stata immortalata anche in un video che è poi circolato sul web. Qualcuno infatti posizionato sulle tribune dello stadio alle spalle della panchina della Juve ha registrato i momenti successivi alla decisione di Fabbri.

Ecco che nelle immagini si vede uno scatenato Leonardo Bonucci, ancora ai box per un infortunio di natura muscolare che gli ha impedito di giocare dallo scorso novembre, scagliarsi contro un giocatore viola. Il centrale che ha seguito la partita in alcuni frangenti affiancato anche ad alcuni sostenitori si è letteralmente scatenato. Oggetto della sua veemente reazione è il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti, che ha seguito la partita interamente dalla panchina con Italiano che non gli ha concesso nemmeno uno spezzone.

Probabilmente l'esterno si era lasciato andare ai festeggiamenti per il possibile pareggio degli ospiti senza fare i conti con il Var. Nel video si vede Bonucci arrivare nei pressi della balaustra e urlare: "Stai seduto Venuti! Mettiti seduto". Un riferimento anche alle proteste dell'avversario che non ha digerito la scelta di Fabbri che però si è rivelata corretta. Bonucci a quel punto è stato allontanato e riportato alla sua posizione iniziale da un addetto ai lavori. Non potendo dare il suo contributo in campo, rieccolo darsi da fare per la causa bianconera.