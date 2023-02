Cassano rullo compressore su Mourinho: “Mai stato un grande allenatore”. Poi lo inchioda su Zaniolo In occasione della Bobo TV, Antonio Cassano a ruota libera contro Ivan Zazzaroni e Mourinho. Una battuta anche sul caso Zaniolo.

A cura di Marco Beltrami

Antonio Cassano ancora una volta senza filtri alla Bobo TV. L’ultima puntata dell’appuntamento che vede protagonista l’ex calciatore barese, con Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola gli ha offerto l’occasione di parlare anche della Roma e in particolare di José Mourinho. L’ex di Bari, Roma, Real, Inter e Milan ancora una volta ha criticato il portoghese, tirando in ballo anche la questione Zaniolo. Parole come al solito molto forti da parte di FantAntonio che si è scagliato anche contro il giornalista Ivan Zazzaroni.

Proprio quest’ultimo, popolare volto noto della TV è finito sulla graticola di Cassano per il presunto sostegno al tecnico portoghese, a suo dire del tutto ingiustificato: "Lo conosco dal 1999, è amico di Mourinho. Sta andando dietro alle ca*ate che dice e lui continua a difenderlo. Ma lui deve fare la prima cosa, andare via. Zazzaroni mi hai rotto il ca**o che continui a tirargli la volata senza motivo".

Entrando nello specifico su Mou, in una settimana particolare per una Roma eliminata dalla Coppa Italia per mano della Cremonese, Cassano è stato molto duro: "Mourinho non è mai stato un grandissimo allenatore, è sempre stato un grandissimo comunicatore, uno dei primi a comunicare bene ad essere furbo con la stampa, a gestirsi bene i giocatori forti, non quelli scarsi. Perché è facile essere amico dei giocatori forti. A Roma sta facendo disastri su disastri, ha fatto spendere dei soldi per prendere dei giocatori: Matic e Rui Patricio li ha fatti prendere lui non io. Tante volte ha fatto il furbetto. L’altro giorno ha fatto vomitare. Lui non sa allenare. Ha fatto schifo. Anche con la seconda squadra con la Cremonese devi vincere".

Indice puntato sui casi Karsdorp e Zaniolo per un Cassano che ha sottolineato quelle che per lui sono le responsabilità dell’allenatore della Roma: "Ha fatto il disastro con Karsdorp, l’ha messo lui alla gogna facendolo disintegrare e insultare davanti a tutti. Adesso ha detto che rientra, chissà come mai. Ha fatto già questa mer*ata. Questione Zaniolo. Lui cosa fa, è furbo: i ca**i suoi, nel senso delle schifezze che fa in campo facendo giocare la squadra di mer*a lui non lo dice. Perché non è che devi dire che meritava la Cremonese, devi dire i motivi. Da un anno e mezzo non fai giocare la squadra. Significa che ormai il vostro (parla al plurale facendo riferimento anche ad Allegri, ndr) calcio è finito: difensivismo, speculare, i campioni non li avete più a disposizione perché il calcio è andato a vanti e siete rimasti 10 anni indietro, avete vinto ma non siete stati grandi allenatori".

E poi ancora: “Allora dico a Zazzaroni di non rompere i cog***oni tirandogli la volata perché la squadra è forte, sta depotenziando il patrimonio disintegrando due tre giocatori. Kumbulla dopo il Bodo l’hai disintegrato. Karsdorp l’hai perso. Zaniolo avrà fatto i suoi errori, ma l’hai messo te fuori da.. davanti a tutti… a novanta. Scelte? Se tu giochi con la Primavera e la sai far giocare, giocano bene anche loro".

Quale soluzione dunque per migliorare le cose? Mourinho dovrebbe andare via subito anche perché secondo Cassano i tifosi potrebbero perdere la pazienza: "Caro Mourinho, guardati allo specchio e visto che hai sempre parlato chiaro e in faccia a tutti… vuoi andare ad allenare una nazionale? Quello che ti pare, stringi la mano a Pinto e ai tifosi della Roma che ti stanno dando tanto, tantissimo, e appoggiando sempre qualsiasi scelta fai. Ma prima o poi si accorgeranno perché non sono stupidi che con una squadra del genere non puoi fare schifo così e soprattutto non puoi essere amico solo di uno, Dybala, e buttar nella mer*a tutti gli altri perché poi quando sei in difficoltà ti attacchi al ca**o".

Insomma per Cassano Mourinho si trova benissimo in Italia in quanto si bada di più al risultato: "Non posso sentire che lo difendono. Arriverà nelle prime 4? Di cosa, fa ca*are come gioca la sua squadra. Con la sua idea lui è perfetto per l’Italia: speculare, arrivano i risultati e il problema è risolto. Infatti è uno dei tanti che sta in Italia che speculano, fanno i furbi, si mettono sempre dietro il cu*o tuo per essere parati. Arriva quarto? Io sarà qui a dire che ha fatto schifo, e che altre due hanno fatto dei disastri".