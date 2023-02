La Cremonese elimina pure la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia: che sorpresa all’Olimpico All’Olimpico la Cremonese batte 2-1 la Roma e si qualifica, a sorpresa e con pieno merito, per le semifinali di Coppa Italia. I grigiorossi sfideranno la Fiorentina.

A cura di Alessio Morra

Clamoroso all'Olimpico. Dopo il Napoli, la Cremonese fa fuori pure la Roma e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. I grigiorossi, ultimi in Serie A, hanno vinto per 2-1. Gol su rigore di Dessers e autorete di Celik per la squadra di Ballardini, di Belotti per la Roma. Delusione enorme per i giallorossi. La Cremonese in semifinale affronterà la Fiorentina. L'Inter sfiderà la vincente di Juventus-Lazio.

Turnover parziale per Mourinho che in avanti schiera Volpato e Belotti, a metà campo Tahirovic, in difesa Kumbulla. Cambia tanto pure la Cremonese, che sabato sfida il Lecce in una partita determinante per una rincorsa salvezza che sembra quasi impossibile. I grigiorossi partono con il piede giusto, Ballardini l'ha preparata bene la partita che i suoi ragazzi cercano di fare. La prima occasione ce l'ha Tahirovic ma Sarr (il vice di Carnesecchi) respinge.

Poi una lunga fase di stanca prima del clamoroso errore di Kumbulla che lancia involontariamente Dessers che galoppa verso l'area di rigore, vi entra e viene steso da Rui Patricio. Giallo per il portiere e rigore che lo stesso Dessers trasforma magnificamente, è 1-0 al minuto 28.

Leggi anche Perché il Napoli gioca con una maglia col bacio contro la Cremonese in Coppa Italia

La Roma non riesce ad avere una vera e propria reazione. Pellegrini calcia una punizione che si stampa sulla barriera, poi null'altro da segnalare. Mourinho disgustato e deluso prima dell'intervallo già va negli spogliatoi.

Il portoghese negli spogliatoi è furioso e nella ripresa effettua subito quattro cambi. Forse è un record. Dentro tutti insieme Dybala, Zalewski, Matic e Smalling. La Roma è più vogliosa, ma con un'azione manovrata il gol lo segna, al 49′, la Cremonese che combina bene ma ha bisogno del tocco decisivo di Celik, autorete del turco e 2-0 Cremonese.

La squadra di Ballardini inizia a vedere le semifinali, Mourinho manda in campo pure Abraham. Roma ultra offensiva, la Cremonese deve solo difendersi. Non si può dire che la squadra non ci provi. Sarr è bravo su una conclusione di Pellegrini. Dybala poteva essere più fortunato con un calcio di punizione, Abraham invece colpisce il palo al 76′.

Gli ultimi minuti sono di vera battaglia, con la Cremonese che quando ha la possibilità preferisce attaccare che congelare il gioco, la Roma attacca sempre a testa bassa e trova il gol con Belotti, che insacca al 93′. Non basta il ‘Gallo' per evitare l'eliminazione che è davvero cocente. Roma fuori nei quarti, Cremonese in semifinale per la prima volta dal 1987. Nel mese di aprile i grigiorossi affronteranno la Fiorentina, che ha eliminato il Torino.